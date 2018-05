"Net nu hij wou genieten van zijn pensioen" OUD-POLITICUS HERMAN DE REUSE PLOTS OVERLEDEN OP VAKANTIE IN FRANKRIJK CHARLOTTE DEGEZELLE

01 juni 2018

02u33 0 Roeselare Voormalig Vlaams Belang-kopstuk en advocaat Herman De Reuse (74) is woensdag plots overleden aan een hartaderbreuk. Dit in het zuiden van Frankrijk waar hij op reis was met z'n partner en vrienden. De Reuse was jarenlang advocaat aan de balie van Kortrijk en het gezicht van Vlaams Belang in Roeselare.

Onverwachts. Een ander woord is er niet voor het overlijden van Herman De Reuse. "Vorige maand had hij nog een check-up gehad. Hij zou 100 worden", vertelt z'n zoon Immanuel die in de gemeenteraad zetelt voor het Vlaams Belang. "Het heeft helaas niet mogen zijn. Vorige week was hij nog present op het ondernemersdebat van de Roeselaarse Perskring. Ik moest er debatteren over economie en hij wou er zijn als support. 's Anderdaags vertrok hij op reis. Het was de laatste keer dat ik vake zag."





Herman reisde met z'n partner Linda en enkele vrienden naar het zuiden van Frankrijk. Het werd z'n laatste reis want woensdag overleed hij er aan een hartaderbreuk. "Veel te jong. Hij was net met pensioen en van plan nog volop te genieten. Zo had hij ontdekt dat hij bijzonder graag tuinierde. Als hij klaar was, belde hij me steevast. Dan ging ik een aperitiefje drinken. Maar nu zal er niet meer 'geaperitiefd' moeten worden."





Wellicht wordt het lichaam van De Reuse begin volgende week gerepatrieerd en zal de uitvaart eind volgende week plaatsvinden. "Ik zal vake herinneren als de man aan wie ik altijd raad mocht vragen. Hij zei me altijd dat wat er ook scheelde, hij er altijd voor me zou zijn. Dat er altijd iemand zou zijn die in me geloofde. Ik geef exact hetzelfde mee aan mijn kinderen", aldus Immanuel.





Herman was afkomstig van Liedekerke. Professioneel ging z'n interesse aanvankelijk uit naar handels- en vennootschapsrecht, maar z'n carrière werd overheerst door strafzaken en familierecht. In 2017 hing hij z'n toga aan de haak. Daarnaast was De Reuse een van de West-Vlaamse kopstukken van het Vlaams Belang. Hij zetelde van 1995 tot 2012 in de gemeenteraad, van 1995 tot 2009 was hij volksvertegenwoordiger. Toen hij vorig jaar, in een interview voor het boek '100 Heerlijke Roeselarenaars', gevraagd werd naar z'n meest memorabele moment in de Roeselaarse politiek antwoordde hij lachend: "Jaren terug wou men controles op het betalend parkeren tot 19 uur invoeren. Ik had een amendement klaar om dit te beperken tot 17 uur en uiteindelijk is het 18 uur geworden. Dit is het enige wat de gemeenteraad ooit gedaan heeft om mij te plezieren en vandaag mag elke parkeerder in de stad mij dus eigenlijk nog altijd een beetje gedenken." Op de vraag of hij nog dromen voor de toekomst had, zei hij: "Grote dromen heb ik niet meer. Buiten dat ik hoop, samen met m'n vrouw, nog lang gezond te blijven en dat mijn kinderen en kleinkinderen het goed blijven stellen." Helaas was dat lange leven hem niet gegund.