"Néé, een stijve hark word je hier niet" KINDEREN EN TIENERS LEREN ETIQUETTE BIJ STUDIO POLITESSE CHARLOTTE DEGEZELLE

31 juli 2018

02u28 0 Roeselare Etiquette oubollig? Niet volgens Delphine Bucsan (36) van Studio Politesse. Sinds kort biedt zij workshops etiquette aan voor volwassenen, maar ook voor tieners en kinderen. Wij pikten een workshop mee samen met enkele tieners, en staken heel wat op.

Als tiener op etiquetteles moeten van je ouders: je zou voor minder balen. Maar dat geldt niet voor Arthur (12) en Léonie Willem (14) en Michelle Bucsan (16). "Ik ben eigenlijk vooral nieuwsgierig en heb geen idee wat het precies inhoudt. Etiquette is voor mij proper leren eten", zegt Arthur bij de start. "Ik volg hotelschool", pikt Léonie in. "Daar heb ik toch al het een en ander geleerd, zoals dat een man eerst de trap op moet zodat hij niet onder de rok van de dames kan kijken. Etiquette is de manier waarop je alles doet."





Respectvol omgaan

Maar waar haalt Delphine Bucsan het idee om etiquetteschool aan te leren? "Ik heb altijd graag mensen ontvangen en wil dan dat alles tot in de puntjes verzorgd is. Daarom volgde ik al verschillende opleidingen. Bovendien heb ik zelf kinderen en sta ik tijdens de week voor de klas. Men zegt wel eens dat etiquette iets van vroeger is, maar het blijft toch belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan? Om dat aan te leren, merk ik dat kinderen en tieners beter naar iemand anders luisteren dan naar hun ouders."





Oogcontact

Denk niet dat Delphine de strenge juf is tijdens de workshops. Die vinden gewoon bij haar thuis plaats, in het salon en rond de keukentafel. Eerste onderwerp betreft sociale etiquette. Daarin bespreekt Delphine hoe je een goede indruk maakt. "Ik wil van jullie geen stijve harken maken", zegt ze. "Maar in amper 10 seconden vormen mensen een eerste indruk. Let dus op je houding, zorg dat je verzorgd voor de dag komt, lach en maak oogcontact als je een hand geeft." Vooral dat laatste bleek niet zo evident tijdens een oefenmomentje. "Is in de ogen kijken ongemakkelijk? Kijk dan naar de 'veilige zone' tussen beide ogen in. Niemand die het merkt", tipt Delphine.





Ook tafelmanieren komen aan bod. De jongelui leren de tafel dekken - broodbordje links, glas rechts- maar ook hoe ze zich best gedragen aan tafel: recht zitten, niet wiebelen noch smakken, ellebogen van tafel, niet blazen in de soep en peper en zout samen doorgeven. Verder kan je een broodje best scheuren en niet snijden en schep je soep weg van je en niet naar je toe. Niet alleen de jongelui, maar ook wij staken iets op van de lessen. "Dat van het broodje vind ik toch maar raar", lacht Michèle. Léonie denkt zelfs haar ouders nog iets te kunnen bijbrengen. "Zij eten ook niet altijd zoals het hoort en daar zal ik hen op wijzen", lacht ze. "Ik kijk al uit naar de tweede workshop", besluit Arthur. "Het is tof dat het hier niet is zoals op school." Meer op www.studiopolitesse.be.