"Muziek maken en ons amuseren" KJELL BAGHEIN RICHT NIEUWE GROEP OP NA ONTBINDING BOYSBAND CHARLOTTE DEGEZELLE

21 juni 2018

02u28 0 Roeselare Na zijn deelname aan The Voice lonkte voor Rumbekenaar Kjell Baghein de grote Amerikaanse doorbraak met de boysband The Fourth Kingdom. Zijn bandleden kregen echter heimwee, wat het einde betekende van dat avontuur. Maar Kjell staat er weer met een nieuwe groep: Attic Minds.

Op zijn 23ste heeft Kjell Baghein al heel wat showbizzwatertjes doorsparteld. Via het vtm-programma The Voice belandde hij in de boysband State of Mind, die later omgedoopt werd tot The Fourth Kingdom. Het viertal trok een jaar op tournee in de Verenigde Staten en maakte zelfs deel uit van de DigiTour, die al ronkende namen als Shawn Mendes en meidengroep Fifth Harmony heeft gelanceerd. De toekomst lachte de band toe, maar sinds enkele maanden is Kjell terug in België. "De band telde heel wat familiemensen die het zwaar hadden om zo lang van huis te zijn", vertelt Kjell. "Daarom besloten we in alle vriendschap uiteen te gaan. Geen makkelijke beslissing, want er lag een album klaar, alle videoclips waren opgenomen en we stonden op het punt een tweede single uit te brengen."





Nieuwe band

Geen internationale doorbraak dus, maar Kjell moest en zou muziek maken. "Nog voor er sprake was van State of Mind wou ik al mijn eigen band. Ook tijdens onze tijd in Amerika ben ik altijd muziek blijven schrijven voor mezelf. Eens ik terug in België was, heb ik een oproep gelanceerd om muzikanten te vinden."





"Daar heeft mijn vrouw op gereageerd, zonder dat ik van iets wist", pikt drummer Domien Duyck (25) uit Izegem in. "Dezelfde dag zaten we al voor het eerst samen."





Daarna vervoegde ook bassist en Rumbekenaar Jacob Benoot (24) de band. "Onder lichte dwang", lacht hij. "Ik ben al actief in een andere band, maar mijn vriendin is de nicht van Kjell." De band Attic Minds was geboren en speelt indy pop/rock op. "Na amper twee maanden hebben we ons eerste optreden al achter de rug en we staan ook op het podium tijdens de finale van Miss Exclusive in het Knokse Casino."





Bandleden gezocht

Een grote carrière in het buitenland hoeft niet meer. Zelfs nu onlangs bekend raakte dat Kjells vroegere boysbandkompaan Shane Hendrix een single opneemt met superster Nicki Minaj. "Wat telt is dat we ons amuseren", legt Kjell uit. "Ik amuseer me nu meer dan vroeger. Ik zit nog altijd bij mijn management en zij zijn bereid een goeie single te releasen en te promoten, maar we kleven er geen timing op. We willen vooral samen muziek maken en veel optreden. Af en toe een single uitbrengen, zou mooi zijn."





Attic Minds is nog op zoek naar een gitarist en een pianist die bereid zijn in Izegem te repeteren. Contact opnemen kan via atticminds@hotmail.com of op 051/37.03.14. Op Facebook zijn ze te vinden via 'Attic Minds', op Instagram als attic_minds.