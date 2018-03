"Mooi eerbetoon aan mijn man" OVERLEDEN KUNSTSCHILDER ERIK VERBERCKT KRIJGT EXPO CHARLOTTE DEGEZELLE

16 maart 2018

02u42 0 Roeselare De overleden kunstschilder Erik Verberckt krijgt een tentoonstelling als eerbetoon. Eriks weduwe Rosika Heydens koos haar favoriete werken . "Blij dat Erik nog niet vergeten is", zegt ze.

Vier jaar na z'n overlijden zet Erfgoed Emiel Ramoudt vzw, die kunst en cultuur in Roeselare ondersteunt, Erik Verberckt terug in de kijker met een tentoonstelling in De Regenboog. Erik 's weduwe Rosika Heydens (73), met wie hij jarenlang op het Palethof in de Brabantstraat woonde waar het koppel ook een eigen galerij had voor Erik z'n werk, is aangedaan door het gebaar. "Ik vind het geweldig dat men nog eens aan Erik denkt", vertelt Rosika, die zelf tienvoudig Belgisch atletiekkampioene is en Erik leerde kennen als haar trainer bij AVR. "Hij is ondertussen bijna vier jaar overleden en ik dacht eigenlijk dat hij al wat vergeten was. Maar dit initiatief toont dat dit duidelijk niet het geval is. Toen de mensen van Erfgoed Emiel Ramoudt me contacteerden over de expo, broedde ik zelf net op een plan om een vzw op te richten om met Eriks werken naar buiten te komen. De timing was dus perfect en het eindresultaat is een mooi eerbetoon aan m'n man geworden."





"Voor hem"

Rosika is heel nauw betrokken bij de tentoonstelling. "Alle schilderijen die te zien zijn, heb ik eigenhandig geselecteerd", vertelt ze.





"Het gaat om een aantal van z'n laatste werken die allemaal eigendom zijn van mij en anders nooit te zien zijn. Net doordat ik zelf de keuze maakte, zijn het mijn favorieten. Zo zijn er verschillende werken bij van Nederlandse botters (een oud Nederlands type vissersvaartuig, nvdr. ). Erik en ik waren namelijk beiden gepassioneerd zeilers. Ik heb alle schilderijen ook eigenhandig opgehangen. Terwijl ik bezig was met dat karwei zat hij dan ook constant in m'n achterhoofd. Ik moest en zou het goed doen. Voor hem. Ik geloof dat hij, zeker op het laatste van z'n leven, akkoord zou geweest zijn met deze expo."





Ereteken

Erik Verberckt overleed op 79-jarige leeftijd plots op 27 mei 2014, 55 jaar nadat hij z'n artistieke carrière opstartte. Hij maakte zowel schilderijen, etsen, portretten, beelden als juwelen en had een zeer sterke band met Roeselare. Zo exposeerde hij quasi jaarlijks in Museum/Galerie Alfons Blomme, prijkt zijn werk 'Ode aan Roeselare' aan de entree van de gemeenteraadszaal, maakte hij een portret van ereschepen Joseph Vanoverberghe en een beeld voor oud-burgemeester Daniël Denys, kreeg hij in 1999 een ereteken voor cultuurverdienste. Ook in Nederland, Groot-Brittannië en Canada vind je zijn werk terug.





De tentoonstelling in 'De Regenboog' in de Sint-Michielstraat 32 is te bezoeken tot 15 juni, van maandag tot zaterdag van 11 tot 17 uur.