"Mocht niet alleen blijven na haar overlijden" GUIDO PIKT DRAAD WEER OP DANKZIJ HOTEL RÖMANTIEK CHARLOTTE DEGEZELLE

08 februari 2018

02u33 0 Roeselare Guido De Boever (72) is één van de 13 vrijgezelle mannen die donderdag op VIER incheckt in Hotel Römantiek. Vier jaar na het overlijden van z'n echtgenote Martine Sioen is hij klaar om z'n leven opnieuw met iemand te delen. "Martine heeft me zelf gezegd dat ik niet alleen mocht blijven na haar overlijden", aldus Guido.

Otto-Jan Ham, Frances Lefebure en Sven de Leijer kruipen vanaf donderdag opnieuw in de huid van Cupido. In het tweede seizoen van Hotel Römantiek, dat deze keer niet in Zwitserland maar in Portugal staat, begeleiden ze 13 vrijgezelle heren en dames in hun zoektocht naar een nieuwe liefde. Want als er iets is waar je nooit te oud voor bent dan is het wel de liefde.





Een van de vrijgezellen is Roeselarenaar Guido De Boever, in eigen stad onder meer gekend als stichter van Radio Uilenspiegel, voormalig regisseur van het Batjesgebeuren en als marktkramer op rust. Hij werd geselecteerd uit 200 ingeschreven mannen. "Ik had nochtans vermeld dat ik niet kon zwemmen en fysiek niet meer topfit ben, maar blijkbaar lig ik toch nog goed in de markt", lacht Guido. Vier jaar geleden verloor hij z'n echtgenote Martine Sioen. "Ze was amper 54, veel te jong, en ik heb haar vier jaar dag en nacht verzorgd", gaat Guido verder. "Na haar overlijden heb ik me een jaar afgezonderd, maar het alleen zijn begint steeds meer te wegen. Je mist een knuffel, gezelschap aan tafel, een arm om je heen tijdens het wandelen en ook alleen op reis gaan is niet hetzelfde."





Sprookje

Op aanraden van z'n dochter An-Sofie pikte Guido vorig jaar halverwege het eerste seizoen van Hotel Römantiek enkele afleveringen mee. "Uiteindelijk schreef ze me, in overleg met haar broer Benjamien en met mijn medeweten, in. De opnames vonden al in oktober plaats en ik zou het onmiddellijk opnieuw doen, zonder aarzelen", vertelt Guido. "Het was een echt avontuur, een sprookje. 26 mensen die allen een schouderklopje nodig hadden, werden er twaalf dagen lang in de watten gelegd. De zuurstof en levensvreugde die ik kreeg dankzij het programma, is enorm. Het geeft een prik om er weer tegenaan te gaan. Na m'n huwelijk is Hotel Römantiek het mooiste wat ik ooit meemaakte. Toch was ik aanvankelijk wat zenuwachtig. De mensen van de productie spraken me er zelfs op aan. Ze misten de rustige Guido van de selecties, maar na een dag of twee had ik m'n draai gevonden."





Etentje bij kaarslicht

Over het verloop van het programma, mag Guido vandaag nog niet veel kwijt. Al licht hij toch al een klein tipje van de sluier. "Tijdens de trip werden zeven 'koppels' genomineerd om op een verrassingslocatie te genieten van een etentje bij kaarslicht en een leuke babbel. Ik had het geluk om bij die genomineerden te zijn. Om te weten met wie ik dit deelde en hoe het afgelopen is, zal men naar Hotel Römantiek moeten kijken." Zelf komt Guido vanavond alvast samen met een 25-tal vrienden om zijn televisiedebuut te bekijken. "En zondag zit ik voor de herhaling met de kinderen en kleinkinderen voor de buis."





Benieuwd of er vonken rondvliegen? Hotel Römantiek kan je vanavond om 20.35 uur bekijken op VIER. Een herhaling volgt zondag om 19.15 uur.