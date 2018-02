"Mijn soberste werk ooit" ROESELARENAAR MAAKT MONUMENT VOOR SLACHTOFFERS AANSLAGEN ZAVENTEM VALENTIJN DUMOULEIN

26 februari 2018

02u31 0 Roeselare Kunstenaar Peter Berghman mag het monument maken ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem. "Een grote eer", vindt Berghman, die de voorbije jaren vooral monumenten rond de herdenking van de Eerste Wereldoorlog heeft gemaakt.

Vorig jaar stond Peter Berghman nog in voor de creatie van The Long Road to Passchendaele, het grootste monument voor de Eerste Wereldoorlog in onze provincie. Het bestaat uit een poort naar Passendale van drie op drie meter, een gedicht en elf soldatensilhouetten met een gemiddelde hoogte van 2,5 meter en een gewicht van 350 kilo. "Onlangs werkte ik ook nog een ander oorlogsproject af. Twaalf banken met bronzen voorkanten met daarop het complete Australische oorlogsverhaal tijdens WO I", vertelt hij. "Dat komt straks in het Franse Villers Bretonneux te staan. We hebben al wat oorlogsmonumenten gemaakt en dus hebben we op dat vlak een zekere reputatie opgebouwd. Blijkbaar kon de leverancier die voor de stad Brussel zulke opdrachten aanvaardt het werk niet uitvoeren. Die wist dat wij daarin gespecialiseerd waren en zo zijn ze zo bij mij en mijn bedrijf Guideyou terecht gekomen."





Geen wauw-effect

Het monument wordt een eenvoudige marmeren zuil met daarop de namen van de slachtoffers die bij de aanslag in de luchthaven van Zaventem vielen. "Het is een sereen ontwerp, een ruw stuk marmer", weet Peter. "Van alle monumenten die ik al gemaakt heb, is dit het soberste. Ook op vraag van de stad Brussel en de nabestaanden van de slachtoffers. Het roept dus zeker geen wauw-effect op, maar dat is dan ook niet de bedoeling. Het monument krijgt een plaatsje in een park vlakbij de luchthaven, dat in de nasleep van de aanslag al opgericht en ingehuldigd is."





Middeleeuwen

Dat Peter nu iets maakt ter herdenking van een recente gruwelijke gebeurtenis blijft toch iets speciaals. "Die aanslagen staan inderdaad nog scherp in het geheugen van alle Belgen gegrift", beseft hij. "Het is een van de ergste dingen die ons land in zijn recente geschiedenis overkomen is. Ik krijg soms de opmerking van mensen dat wat ik doe commercieel is, maar zelfs in de middeleeuwen hadden ze al een standbeeld van iemand die een hand afhakte (Brabo op de Grote Markt van Antwerpen, nvdr). Het feit dat dit ter herdenking van de slachtoffers is, sterkt me dan ook in mijn geloof om dit tot een goed eind te brengen."