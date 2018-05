"Mijn missie: mensen écht bier leren proeven" Op je 60ste te oud voor een eigen zaak in de brouwwereld? Niets van! CHARLOTTE DEGEZELLE

19 mei 2018

02u25 0 Roeselare Biersommelier, bierauteur, biergids, thuisbrouwer,... Belinda Eelbode (61) is het allemaal. De Roeselaarse is dusdanig gebeten door bier dat ze op haar 60ste - een leeftijd waarop velen al aan hun pensioen denken - nog haar eigen bedrijfje Beer To Taste uit de grond stampte.

West-Vlaanderen is goed voor dik 360 bieren - eentje voor elke dag van het jaar, zeg maar. En Belinda Eelbode proefde ze quasi allemaal. Niet zomaar: het is haar missie om mensen echt bier te leren proeven en de unieke smaak van elk brouwsel te ontdekken. Schol!





Waar komt die liefde voor bier vandaan?

"In mijn jonge jaren dronk ik al graag eens een pintje, en af en toe een Rodenbach. Toen ik mijn man Antoon (Vandenberghe, red.) leerde kennen, ben ik meer en meer Rodenbach beginnen drinken - hij drinkt het ook heel graag. In 2003, toen ik al jaren gids in bijberoep was, ben ik begonnen met rondleidingen in het bezoekerscentrum van onze Roeselaarse brouwerij. Ik vond echter dat ik op scheikundig vlak te weinig achtergrond had, en schreef me in voor de cursus artisanaal brouwen. Van het één kwam het ander en de passie groeide."





En waarom heb je dan pas op je 60ste voluit voor een carrière in de bierwereld gekozen?

"Ik ben laborante van opleiding en heb elf jaar ervaring met bacteriologie. Dat bleek een goede basis te zijn. Nadien heb ik jaren wetenschappelijk onderzoek voor de MS Liga gedaan. Dik twintig jaar geleden schreef Antoon me in voor de functie van bedrijfsgids bij Vandemoortele in Izegem. Zo ben ik de Roeselaarse gidsenkring binnengerold en ben ik gids in bijberoep geworden. De laatste jaren werkte ik bij Deceuninck in Hooglede, waar ik in 2016 mijn ontslag kreeg. Ik was bijna 60 en zat zonder job. Zonder hoofdberoep was gidsen in bijberoep ook niet mogelijk en dus moesten er keuzes gemaakt worden. Ik kon gaan stempelen en niets meer doen, of volledig zelfstandig worden. Niet evident, gezien mijn pensioen nakende is. Maar via het Starterslabo kon ik toch Beer To Taste uit de grond stampen."





Waar staat Beer To Taste precies voor?

"Ik organiseer rondleidingen in brouwerijen, workshops waarbij ik verenigingen of mensen begeleid bij het brouwen van hun eigen gelegenheidsbier, en bierdegustaties. Voorts werk ik ook met bapa's, oftewel tapas met bier. En ik doe ook foodpairing met bieren. Veel mensen vragen me waarom ik op mijn leeftijd nog de sprong waag, maar ik ben vastberaden om van Beer To Taste een succes te maken, zodat ik later een goed draaiende zaak kan overlaten. België is goed voor zo'n 2.400 bieren. Ik zie het als mijn missie om mensen echt te leren proeven, te gaan voor de smaak en niet voor de alcohol. Er is echt een biertje voor iedereen."





Maar je brouwt ook zelf?

"Ik heb niet de ambitie om ooit zelf een brouwerij te openen, maar ik ben wel thuisbrouwer met een eigen installatie. Ik mag dus brouwen voor vrienden en familie, maar niet commercieel. Ik doe dit om de technieken onder de knie te krijgen. Ik heb ook al een aantal biertjes onder de naam 'Hopster'. Eén ervan is een bio-frambozenbier. Ik durf gerust zeggen dat mijn frisgekoelde Hopster op een warme zomerdag even lekker smaakt als een glas champagne."





Sinds 'West-Vlaams schuimend erfgoed anno 2017' mag je ook de titel 'bierauteur' op je cv zetten. Nog plannen in die richting?

"Dat boek heeft voor mij heel wat deuren geopend. Ik had nooit gedacht dat er zoveel interesse voor zou zijn. Van de drieduizend gedrukte exemplaren zijn er nog amper zeventien over. Met de Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring vzw (waar Belinda voorzitter van is, red.) moesten we iets rond dit thema doen - volgens Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts komt zestig procent van de toeristen naar België voor onze bieren. In de toekomst wil ik graag een boek schrijven rond foodpairing met onze West-Vlaamse bieren, maar veel kan ik daar nu nog niet over kwijt."





Zijn de West-Vlaamse bieren voor jou het summum?

"Ik focus me op de Vlaamse artisanale bieren, met de Waalse ben ik minder vertrouwd. Maar het is een feit dat we een enorm aanbod hebben in eigen provincie, dus waarom zou ik kilometers afleggen als we zoveel fantastische bieren vlakbij hebben? Mijn persoonlijke favoriet is de Rodenbach Vintage 2014. Die heeft volgens mij het meeste karakter van alle vintages. Het is een limited edition waar ik gelukkig een voorraadje van heb. Helaas heb ik ook moeite om die echt te laten liggen."





Is de bierwereld niet nog altijd een mannenbastion?

"Als vrouw moet ik inderdaad altijd het allerbeste van mezelf geven. Als ik me bij een rondleiding in een brouwerij voorstel als gids van dienst, dan zie ik meteen enkele gezichten betrekken. Vaak wordt nog gedacht dat vrouwen weinig kennis van bier hebben. Maar voor mij is dat het signaal om me voor 150 procent te geven. Anderzijds is zeventig procent van de bierdrinkers nog altijd man. Op dat vlak is er dus ook nog wat werk aan de winkel. Nochtans kan je vrouwen snel over de streep trekken wanneer je hen toegankelijke bieren serveert in combinatie met de passende hapjes."





Tot slot: heb je nog toekomstdromen?

"Absoluut! Ik droom van een eigen Beer&B in Beauvoorde. Dat mag je zien als een traditionele B&B, maar dan met een brouwinstallatie in de kelder. Het aanbieden van een 'internationale, totale bierbeleving' is mijn stoutste droom."