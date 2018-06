"Mensen goesting doen krijgen om naar Roeselare te komen" 29 juni 2018

Met de speerpunten smaak, hoofdstad van de wereldkampioenen en shoppen wil Roeselare zich nationaal en internationaal op de toeristische kaart zetten. Hulpmiddelen hierbij zijn een gloednieuwe campagne met sterrenchef Tim Boury en Specialised ambassadeur Louise Delputte als gezichten, een verfrissende toeristische brochure, een stadsplan en de nieuwe website visitroeselare.be die allen gelanceerd zijn in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. "Hiermee willen we mensen goesting doen krijgen om naar Roeselare te komen", aldus Thomas Ameye, conservator van KOERS.





Verborgen parels

"Zowel de brochure, de website als het stadsplan is er in vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits", pikt toerismeschepen Dirk Lievens (CD&V) in. "Het magazine zet op een originele manier en met een frisse kijk onze troeven in de kijker. Via aparte invalshoeken zoals Roeselare in 48 uren, street art #vanRSL, curieuze collecties, de verborgen parels van cartoonist Lectrr , fietsen op koersgrond of hondvriendelijke stad. Het plan en de website zijn de perfecte aanvulling."





Vorig jaar kreeg het toeristisch onthaal afgerond 16.000 bezoekers over de vloer en de stad wordt positief geëvalueerd door toeristen. "Uit enquêtes leren we dat ze Roeselare ervaren als een dynamische, warme, propere en dus veilige stad", besluit diensthoofd toerisme Nick Demets. Meer op www.visitroeselare.be.





