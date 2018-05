"Mama trof geen schuld aan haar eigen dood" ONTPLOFFING NA MANKEMENT AAN AANSLUITING FORNUIS LIEVEN SAMYN

04 mei 2018

02u36 0 Roeselare Ruim vier jaar nadat Roos Vandenberghe (63) stierf bij een gasontploffing in haar woning in Beveren, blijkt een mankement aan de aansluiting van het gasfornuis de boosdoener. Mogelijk wordt fabrikant Siemens AG aansprakelijk gesteld. "We zijn blij dat mama zelf geen enkele schuld trof", zegt dochter Tine.

Op 27 augustus 2013 barstte in de Ridderstraat in Beveren de hel los. Na een zesdaagse reis naar de Moezel was Roos opnieuw aan haar woning gearriveerd. Ze stapte binnen en knipte het licht aan. Die ontsteking veroorzaakte een verwoestende ontploffing, die twee huizen vernielde en meer dan zestig andere woningen beschadigde.





Tijdens de reis van Roos had haar woning zich met gas gevuld. Een gevolg van een lek aan het gasfornuis. Even leek de installateur, die het karweitje als vriendendienst had opgeknapt, naar voren te worden geschoven als verantwoordelijke. Maar de raadkamer van Kortrijk stelde hem na ruim vier jaar buiten vervolging. "Gelukkig ben ik blijven aandringen op aanvullend onderzoek", zegt zijn advocate An Deprez. "Daaruit bleek dat hij geen enkele fout had begaan toen hij het fornuis zes maanden voor de ontploffing aansloot. Die was uitgevoerd volgens de regels van de kunst."





Half miljoen euro

"Nieuw onderzoek van het serienummer van het in beslag genomen gasfornuis maakte wél duidelijk dat het toestel onderdeel was van een terugroepactie door de fabrikant omwille van explosiegevaar. De problemen deden zich voor met het gasaansluitstuk en de metaallegering die vatbaar was voor uitzetting en inkrimping, waardoor er barstjes konden ontstaan."





Met de buitenvervolgingstelling van de installateur van het gasfornuis is het doek over het strafrechtelijke luik gevallen. Maar met het verslag van de gerechtsdeskundige in de hand onderzoekt Ethias of het de Duitse fabrikant Siemens AG aansprakelijk kan stellen. Ethias keerde zo'n half miljoen euro schadevergoedingen uit. Als een burgerlijke rechter de productiefout én het oorzakelijk verband met de ontploffing bewezen acht, moet Siemens via de wet op de productaansprakelijkheid die som ophoesten.





Nagedachtenis

De nabestaanden van slachtoffer Roos zijn alvast opgelucht dat er na al die jaren toch een oorzaak aan het licht is gekomen. "En dat duidelijk is geworden dat mama zelf geen enkele schuld trof", aldus dochter Tine. "We zijn het hele onderzoek blijven volgen, ter ere en ter nagedachtenis van haar. We wilden gewoon dat alles in het werk was gesteld om duidelijkheid te scheppen. Daarom gaven we onze advocaat een mandaat om ook die burgerlijke procedure te starten", zegt Tine. "Ik wacht gewoon nog even af of ook Ethias die stap zal zetten", bevestigt advocaat Jean-Pierre Vande Maele.





Op het eerstkomende directiecomité bekijkt ook de sociale bouwmaatschappij De Mandel nog of ze nog gerechtelijke stappen zal zetten.