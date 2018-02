"'Lippen Schweigen' wordt onze zwanenzang" MIEKE EN MARIETTE NEMEN AFSCHEID VAN 'HUN' KUNST VEREDELT CHARLOTTE DEGEZELLE

02u27 0 Roeselare Er zijn al traantjes gevloeid en er zullen er ongetwijfeld nog volgen. Het definitieve einde van operettegezelschap Kunst Veredelt, dat met het concert 'Lippen Schweigen' straks na 88 jaar afscheid neemt van het publiek, is voor Mieke Himpe (64) en haar moeder Mariette Flamand (89) het einde van een stuk familiegeschiedenis. Beiden groeiden op met operette, stonden talloze keren op scène en ontmoetten de liefde van hun leven dankzij Kunst Veredelt.

Een zelfde levensloop met Kunst Veredelt als rode draad maar met enkele decennia verschil. Dat is het leven van Mieke Himpe en haar moeder Mariette Flamand. Beiden vonden de liefde op de bühne. Mariette in 1948 tijdens de repetitie voor Het Hollands wijfje.





"Jan Himpe was Kunst Veredelt en leefde tot z'n overlijden (in 2007 nvdr.) voor niets meer dan voor Kunst Veredelt. Zodra hij z'n ogen opendeed tot hij ze sloot, altijd was het Kunst Veredelt. Hij vertolkte de mannelijke hoofdrol, deed het secretariaat, zette de zaal klaar,... Een jaar later waren we 'in kennis' en op m'n 23stee trouwden we."





Ook dochter Mieke vond de liefde op scène. Met José D'Autry, die in 2014 overleed, speelde ze in 1978 in Gravin Maritza broer en zus. "Normaal kwam Mieke na de repetities met haar vader naar huis. Plots bleef ze achterwege", lacht Mariette. "Zij dachten dat niemand het zag maar ook op scène waren Mieke en José meer dan broer en zus."





Andere vrouwen

Samenleven met de ster van Kunst Veredelt was niet altijd makkelijk.





"We hadden geluk dat we met operette zijn opgegroeid en hun passie begrepen. De vele repetities, de offers omdat ze 's anderdaags moesten zingen en we moesten onze mannen ook delen", aldus Mieke. "Een tenor is een succesfiguur, op en naast scène. Daarnaast hadden ze elk seizoen een andere vrouw in hun armen op wie ze verliefd moesten lijken."





Kunst Veredelt is niet alleen verantwoordelijk voor muziek en liefde in het leven van de dames, het lyrische gezelschap zorgde ook voor een ongeëvenaarde band. "Als ik één dag niet bel, krijg ik te horen dat het lang geleden is. En als de telefoon gaat, weet ik dat het mama of een reclamebureau is", lacht Mieke. Ze speelden veelal dezelfde soubretterollen, maar telkens in een ander tijdperk. Sepp'l bijvoorbeeld. Een rol die Mariette speelde in de jaren '50 en Mieke in 1980. En beiden zijn stresskonijnen eerste klas.





"Het is heel vreemd hoe we het besterven telkens we op scène moeten maar het toch zo graag doen", lacht Mieke. "Bij m'n laatste operette moesten ze me letterlijk op het podium duwen", pikt Mariette in. "Ook als ik niet meedoe, heb ik last van de harteklop. Maar Kunst Veredelt zal geen noot zingen zonder dat ik er bij ben."





De allerlaatste noot weerklinkt op 4 maart. "Het is nu al triest, maar doodbloeden zou nog triestiger zijn", aldus Mariette. "Jan zou moeten weten dat Kunst Veredelt stopt... Hij zou alles gedaan hebben om het gezelschap te redden. Tot financieel sponsoren toe. Ik ben vandaag al wat traantjes gelaten. Alles komt weer naar boven."





"José zou op z'n beurt genieten van het afscheidsconcert, maar het jammer vinden dat hij niet meer tussen de solisten staat", gaat Mieke verder. "Het wordt aandoenlijk straks. En het zal raar zijn. Nu heb ik voor veel geen tijd. Straks komt die tijd vrij." "Maar we blijven samen naar operettes en concerten gaan. Het liefste wat ik doe is naar het theater gaan en dat doe ik met Mieke. Maar dat het maar eerst rap zondag is", besluit Mariette. Wie graag afscheid wil nemen van Kunst Veredelt kan via De Spil nog tickets bestellen voor 'Lippen Schweigen' op 25 februari en 4 maart.