'Kruisbestuiving' in splinternieuw ARhuscafé KENNISCENTRUM IN LAATSTE RECHTE LIJN NAAR OPENING SAM VANACKER

07 september 2018

02u38 0 Roeselare De eerste verdieping van kenniscentrum ARhus heeft een ware metamorfose ondergaan. Het oude leescafeetje dat er de voorbije vier jaar zat, heeft plaats geruimd voor een indrukwekkend kennis- en belevingscafé dat de hele verdieping inpalmt.

Het Arhus Café opent pas op 15 september, maar we mochten gisteren al eens een blik achter de schermen werpen. De verdieping was sinds april afgesloten voor een grondige facelift, maar het resultaat mag er zijn. "Ons kernconcept van de overdracht van kennis door kruisbestuiving werd doorgetrokken in het interieur", legt directeur Yves Rosseel uit. "Honingraten staan centraal. Zo zijn de verstelbare tafels, de wandtegels en de lampjes allemaal zeshoekig. Onze nieuwe cateringverantwoordelijke heeft zelfs een zeshoekig dessertje op de kaart staan."





Ondernemers

Die nieuwe verantwoordelijke is Hans Soenen (38), in een vorig leven cateringman bij KSV Roeselare. "We gaan volop lokale, ambachtelijke producten in de kijker zetten. Roeselare heeft heel wat moois te bieden op culinair vlak. Dat kunnen de droge worstjes van de slager om de hoek zijn, maar er kan evengoed een lekker Turks brood aan bod komen. Ondernemers mogen zich dus altijd komen voorstellen. We zoeken producten met een verhaal en nodigen iedereen uit om dat verhaal met ons te delen."





Dat laatste mag u letterlijk nemen. "De burger is de chef", gaat Rosseel verder. "Stel dat uw oma een pracht van een recept heeft voor vol-au-vent, dan nodigen we haar graag uit om dat recept hier samen met Hans te maken in onze open keuken, zodat iedereen het kan proeven. Dat principe geldt niet alleen voor voedsel. Ook op het vlak van drank, muziek, vakkennis en lectuur is alle input welkom. Er staan hier enkele tafels waar met krijt op geschreven mag worden."





Groeien

Al beseft de directie ook dat een dergelijke wisselwerking moet groeien. "Dit najaar vullen we de producten en het leesvoer die hier in de kijker staan zelf in, maar gaandeweg zal dat evolueren. Onze bezoekersaantallen stijgen en bibliotheken in andere centrumsteden kijken naar ons. Zelfs Gent", gaat bestuurslid Chris Delafontaine verder.





Geletterdheid delen

"Als alle centrumsteden ons voorbeeld volgen, dan zal de mentaliteit van de maatschappij mee veranderen. Geletterdheid delen is oneindig veel meer dan boeken uitlenen."





Vanaf 15 september kan er elke dag behalve zondag geluncht worden in het ARhus Café, terwijl er ook voor wie minder tijd heeft een snelle hap van 5 euro op de kaart staat.





Niet onbelangrijk: wie louter een krant wil komen lezen in het café, zal dat wel met een kopje koffie of een hapje moeten doen. Het najaarsprogramma van Arhus, dat net als het café opnieuw kruisbestuiving vooropstelt met lezingen, debatten, cursussen en workshops, is te raadplegen op www.arhus.be.