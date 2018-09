"Krottegem zonder café Breda, dat kán niet" LEGENDARISCHE HORECAZAAK HEROPENT DONDERDAG ALS JAZZCAFÉ CHARLOTTE DEGEZELLE

01 september 2018

02u28 0 Roeselare Volkscafé Breda aan de Onze-Lieve-Vrouwemarkt krijgt een tweede leven als jazzcafé. De voorbije jaren stond het café leeg tot de Krottegemse Ransels het in de zomer vaak openden als Breda Zomer. Voorzitter Frank Wauters merkte op dat Krottegem niet zonder café Breda kan en tovert de zaak om tot Breda Jazz.

Welke Roeselarenaar dronk er nooit een pintje aan de toog van café Breda? Maar nadat Francine Ghyselen en Jean-Pierre Chico-Deproost eind 2015 het volkscafé sloten, was de zaak vooral dicht. "Doodjammer voor de wijk, de liefhebbers van traditionele stamkroegen en de fans van ouderwetse gezelligheid", vertelt Frank Wauters. "Daarom nam ik, als voorzitter van de Krottegemse Ransels, de voorbije zomer het initiatief om met de vereniging het café tijdens de maanden juli en augustus tijdelijk op enkele momenten per week te heropenen als Breda Zomer. Hoewel de zomer niet de perfecte periode is voor zoiets, was Breda Zomer best wel een succes die een veel breder publiek lokte dan enkel de wijkbewoners."





"Niet heiliger dan paus"

Hieruit trok Frank enkele conclusies. "Breda mag ten eerste niet definitief verdwijnen. Daarnaast is het café zeker leefbaar en tot slot is het niet aan een wijkvereniging om een café open te houden", zegt Frank. "Na rijp beraad en overleg met vrienden en familie heb ik dan ook beslist om zelf de handen uit de mouwen te steken en Breda een tweede leven te geven als jazzcafé. Jazz is niet zozeer mijn favoriete muziekgenre, maar ik ben er wel mee opgegroeid. M'n vader was kunstschilder en werkte thuis altijd met jazz op de achtergrond. Jazz is dus m'n roots. Daarnaast bestaat er nog geen jazzcafé in Roeselare en dat hiaat wil ik opvullen. Maar Breda Jazz zal niet heiliger zijn dan de paus. In de vooravond zal er ook ruimte zijn voor Franse chansons, blues, roots, en in het algemeen voor de betere luistermuziek. Maar vanaf 21 uur schakelen we over op jazz, van Louis Armstrong tot Miles Davis." Breda Jazz start donderdag als pop- up tot eind december. "Ik wil eerst kijken of het café te combineren valt met m'n delicatessenboetiek Opael. Daarom dat Breda Jazz maar geopend zal zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 18.15 uur. Elke tweede zondag van de maand, te starten op 9 september, organiseer ik van 11 tot 14 uur ook de Krottegemse buurt-apero. Na vier maanden ga ik evalueren en bekijken of Breda Jazz een vast gegeven wordt. Een groentje in de horeca ben ik trouwens niet. De voorbije maanden stond ik hier meermaals achter de toog, en in m'n jeugdjaren was ik kelner tijdens de Gentse Feesten."