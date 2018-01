"Kopje koffie, taart en massage, aub" VERRASSENDE ARRANGEMENTEN BIJ BAKKERIJ/KOFFIEBAR WIVINE CHARLOTTE DEGEZELLE

02u45 0 Joke Couvreur In Bakkerij/Koffiehuis Wivine (links) kan je voortaan ook terecht voor een massage, die wordt gegeven door gediplomeerd masseuse Valerie Serpieters (rechts). Roeselare Bij Bakkerij/Koffiebar Wivine op De Zilverberg bestel je naast je koffie en stuk taart of ontbijt voortaan ook gewoon een rugmassage. Hiervoor gaat zaakvoerster Wivine Debussche (43) in zee met gediplomeerd masseuse Valerie Serpieters. Samen realiseren ze zo een vrouwelijk antwoord op de 'man cave'.

Een 'she shed' wordt het wel eens genoemd. Een betoverend 'ladies only plekje' waar je zonder mannelijk gezelschap tot rust kan komen. Ook Rumbeke heeft er voortaan zo eentje langs de Meensesteenweg 418. Wivine Debussche opende er in 2011 pal naast de Sint Henricuskerk haar bakkerij die in februari vorig jaar het gezelschap kreeg van een koffiehuis. Die combinatie is al op het lijf van heel wat vrouwen, die vaak toch een voorliefde voor zoetigheden hebben, geschreven.





Maar nu biedt ze in samenwerking met Valerie Serpieters van Massagepraktijk Recup iets verderop in de Meensesteenweg voortaan nog een extraatje aan die de me-time van veel dames alleen nog maar ontspannender zal maken.





"Toen ik hier op een dag een koffietje zat te drinken, kreeg ik plots het idee dat het wel leuk zou zijn om hier in dit kader ook massages aan te bieden", vertelt Valerie. "Toen ze me erover aansprak vond ik het onmiddellijk een leuke en aangename combinatie", pikt Wivine in.





Beide dames vatten de koe onmiddellijk bij de hoorns en werkten enkele arrangementen uit.





"De massages zijn enkel op zaterdag en op reservatie", weet Valerie. "Ik heb hier een mobiele massagetafel staan die ik op de bovenverdieping uitklap wanneer nodig. Net zoals in mijn eigen praktijk masseer ik enkel dames."





Met vriendinnen

Wat niet wil zeggen dat heren niet welkom zijn in de bakkerij en het koffiehuis. "We starten met drie arrangementen. Een ontbijt kan je combineren met een rugmassage van een halfuurtje voor 43 euro en voor thee of koffie met gebak en versnaperingen samen met een rugmassage van 30 minuten tel je 35 euro neer. Beiden zijn superleuk om te doen met vriendinnen, of bijvoorbeeld als moeder en dochter. Maar er zijn ook speciale cadeaubonnen voorzien. Voor beiden kan er op zaterdagvoormiddag en- namiddag gereserveerd worden."





"Voor kinderen, bijvoorbeeld voor een verjaardagsfeestje, hebben we een arrangement dat een drankje, snoeptaartjes of een pannenkoek combineert met een voetbad, voetenscrub, voetmassage en -tattoo of het lakken van de teennageltjes. Dit kost 15 euro en is enkel op zaterdagmiddag te boeken."





De eerste reacties zijn alvast heel positief. "Hoewel we ons concept pas lanceerden, zijn de eerste reservaties al binnen", glundert Wivine.





Meer info en reserveren via bakkerijwivine.be.