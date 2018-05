"Kinderboetiek stopt op hoogtepunt" ANNE MATTON ZOEKT NA 27 JAAR OVERNEMER VOOR PAPOOSE CHARLOTTE DEGEZELLE

04 mei 2018

02u37 0 Roeselare Anne Matton (60) trekt eind september de deur van kinderboetiek Papoose in de Manestraat definitief achter zich dicht. Na 27 jaar wil ze meer tijd maken voor haar familie én zichzelf.

"Ik herinner me mijn eerste dag in Papoose nog alsof het gisteren was. Ik zie zelfs nog mijn allereerste klante ooit voor me." Anne vertelt het met wat weemoed in de stem. "De tijd is zo snel gegaan, maar het is tijd om er een einde aan te breien." Met hart en ziel baatte Anne Matton haar kinderboetiek uit. Nochtans is ze logopediste van opleiding. Maar in 1991 gooide ze het roer om. "Ik had op dat moment zelf al drie kinderen. Ik wou graag een eigen zaak, iets over kinderen en op een locatie waar m'n gezin er kon bijwonen", vertelt ze. "Ik heb even getwijfeld tussen kinderschoenen en -kledij. Maar schoentjes passen of passen niet, terwijl je met kleertjes meer kan spelen. Papoose richtte zich aanvankelijk op kinderen tot en met 12 jaar, maar op vraag van veel ouders breidde ik m'n aanbod geleidelijk uit tot kledij voor jongeren tot en met 18 jaar. Nu krijg ik jonge mama's over de vloer die hier indertijd als kind zelf met hun ouders kwamen."





Eind vorig jaar begon Anne te twijfelen over de toekomst van Papoose. "Ik ben 60, heb ondertussen vier kleinkinderen en m'n mama leeft nog. Ik werk zes op zeven en plots besefte ik dat ik graag meer tijd voor hen wil vrijmaken. Bovendien wordt het runnen van de winkel ook wat te veel. Het is niet enkel verkopen, maar ook inkopen, uitpakken, de administratie,... Geleidelijk aan is zo het besef gegroeid dat ik wil stoppen op een hoogtepunt. Toen ik uiteindelijk de knoop doorhakte, wist ik het eigenlijk al. Ik moest mijn keuze enkel nog uitspreken. Mijn kinderen geven me gelijk, maar van mijn klanten krijg ik te horen dat ze me zullen missen. En ook ik zal die contacten missen."





Uitverkoop

"Mede daardoor ben ik niet van plan om straks in m'n luie zetel te zitten. Daarvoor voel ik me nog te dynamisch. Tot eind september blijft Papoose open en organiseer ik een totale uitverkoop. Eventuele overnemers zijn steeds welkom. Nadien hoop ik nog een deeltijdse job te vinden." Met Papoose verliest Roeselare opnieuw een kinderboetiek. Eind vorig jaar sloot Bimbi nog de deuren aan de Hugo Verrieststraat. Het is een feit dat de branche door de jaren heen enorm veranderde en het niet altijd even makkelijk heeft. "De mentaliteit van de ouders, de opvoeding van de kinderen, de opkomst van de goedkope kinderkledij, het onlinegebeuren, het feit dat merkkledij niet langer het alleenrecht van de boetieks is,... Er is inderdaad enorm veel veranderd in de voorbije 27 jaar, maar ik kan nog altijd zeggen dat ik met veel plezier in de winkel sta."