"Kerstmarkt is geen drankfestijn" SHOPPING EN CENTRUM ROESELARE NEEMT MAATREGELEN VOOR OPBOUW CHARLOTTE DEGEZELLE

08 november 2018

02u24 1 Roeselare Bewakingsagenten die persoonscontroles mogen uitvoeren, een verbod op alcohol sterker dan 35%, grotere en luxueuzere chalets met een ruimer aanbod... De vzw Shopping & Centrum Roeselare zet alle zeilen bij om van de kerstmarkt straks een veilig en aangenaam gebeuren te maken.

Jenever, Irish Coffee, glühwein ... Het zijn allemaal dranken die traditioneel veelvuldig worden gedronken tijdens een kerstmarkt. Soms ook te veel en dan durft de situatie wel eens te ontaarden. Vorig jaar zag burgemeester Kris Declercq (CD&V) zich na een fikse vechtpartij nog genoodzaakt om de kerstmarkt strengere spelregels op te leggen aan de hand van een besluit van de burgemeester. Dit jaar kiest men ervoor om te voorkomen in plaats van te genezen. "De kerstmarkt is geen drankfestijn", zegt Alex Leupe, centrumstrateeg van de vzw Shopping & Centrum Roeselare. "Vorig jaar hebben we ondervonden dat het voor sommige mensen niet evident is dat je niet de ene Noordpool of Heksenborrel na de andere drinkt. Daarom komt er dit jaar een verbod op alcohol sterker dan 35%. Bovendien ervaarden we ook dat mensen die wat glaasjes te veel op hebben veelal al boven hun theewater waren toen ze op de kerstmarkt arriveerden of zelf alcohol bij zich hadden. Tot nu toe konden de beveiligingsagenten hier niet bij optreden want ze waren enkel gemachtigd om materiële zaken te beschermen. Ze moesten telkens de politie verwittigen, maar toen duurde het natuurlijk nog even voor die ter plaatse was."





Persoonscontroles

"Dit jaar willen we het anders aanpakken en, in samenspraak met de politie, die mensen ook de machtiging geven om persoonscontroles uit te voeren. Jongeren zijn en blijven voor ons belangrijk, maar iedereen moet de kerstmarkt leuk vinden. Ook gezinnen met kinderen en ouderen."





Chalets

Ook de inrichting van de kerstmarkt wordt aangepast met het oog op de veiligheid, het comfort en het aanspreken van een breed publiek. Zo wordt het aantal chalets teruggebracht naar zes. "We gaan voor grotere, luxueuze chalets", weet Leupe. "Zo zullen ze binnenin volledig gedrapeerd zijn." Ook het aanbod van de chalets wordt ruimer. Zo komt Chalet Den Hert op de proppen met verschillende eetformules van côte à l'os over ribbetjes tot teppanyaki, plannen ze de komst van verschillende dj's en diverse events.





"Op vraag van velen voorzien we bij de ijspiste, die iets groter wordt, een kerstplaza waar de begeleiders van de schaatsers terechtkunnen. De kerstboulevard tussen de ijspiste en de chalets wordt tot slot 10 meter breed, opnieuw voor de veiligheid en het comfort."





De opbouw van de kerstmarkt start op 25 november. De officiële opening vindt plaats op 30 november en de kerstmarkt blijft open tot 6 januari.