"Jullie staan niet alleen. Dat beloven we" FAMILIE EN VRIENDEN HELPEN TIENERJONGENS NA DOOD OUDERS LIEVEN SAMYN

18 augustus 2018

02u28 0 Roeselare In de Sint-Michielskerk in Roeselare is gisteren afscheid genomen van Jan Huyghe (48) en Vicky Dewulf (42). Het koppel overleed op 3 augustus bij een verkeersongeval tijdens een vakantie in Portugal. Hun zonen Wouter (18) en Matias (16) overleefden de klap. "We beloven dat jullie niet alleen zullen staan in jullie verdere leven", zeiden familie en vrienden.

Het gezin uit de Rodenbachwijk in Roeselare had er bijna een zonnige en plezierige reis in Portugal opzitten. Met talrijk doorgestuurde foto's via WhatsApp hadden ze het thuisfront hun mooie reis laten meebeleven. Maar op hun laatste dag liep het helemaal verkeerd. Hun huurauto botste frontaal tegen een vrachtwagen. De balans was bijzonder zwaar: Jan en Vicky overleefden de klap niet. De sporen van het ongeval waren ook gisteren tijdens de begrafenisplechtigheid nog altijd te zien bij zonen Wouter en Matias. Wouter stapte met krukken, Matias verplaatste zich in een rolstoel. "De nacht na het ongeval was het voor ons als familie bang afwachten", klonk het tijdens de afscheidsplechtigheid. "Tot in de vroege ochtend het verschrikkelijke nieuws kwam. Een 'stel het wel' bij jullie vertrek werd plots een 'vaarwel'. Voorgoed op reis vertrokken. Maar hoewel we nog vele vragen hebben rond het ongeval zoeken we niet zozeer naar antwoorden, maar naar oplossingen voor Wouter en Matias. We beloven hen dat we hen niet alleen zullen laten staan in hun groei naar volwassenheid en hen zullen helpen en steunen, zodat ze iets van hun leven kunnen maken en gelukkige en zelfstandige mensen kunnen worden. Niet alleen de komende uren, dagen of weken. Maar voor altijd. Precies zoals Jan en Vicky gewild zouden hebben. Hun kinderen kwamen op de eerste plaats."





Nirvana

Vrienden, kennissen en familie omschreven Jan en Vicky als het perfecte koppel, met een gezamenlijke passie voor muziek. Ze waren lid van het buurtcomité en sociaal geëngageerd. Jan toonde zich een handige klusser, Vicky de creatieve grafische ontwerpster. Op de tonen van Nirvana namen de honderden aanwezigen op het einde van de plechtigheid definitief afscheid van Jan en Vicky. "Maar de dood is niet het einde", probeerde de priester het leed wat te verzachten. "Uit het oog is niet uit het hart." De talrijke vrienden van Wouter en Matias beloofden net als de familie plechtig dat ze beide broers in de toekomst zouden steunen. "Want samen staan we sterk."