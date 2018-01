"Jeugd is niet wild meer van blues" DELIRIUM BLUES FESTIVAL GOOIT NA 23 JAAR HANDDOEK IN RING SAM VANACKER

02u37 0 Foto Joke Couvreur Dominiek Hemeryck gooit de handdoek: er komt geen nieuwe editie van het Delirium Blues Festival. Roeselare Na 23 jaar houdt het Delirium Blues Festival ermee op. Organisator Dominiek Hemeryck ziet het niet meer zitten om nog langer de organisatie van het festival op zich te nemen. "In de eerste plaats wegens gezondheidsredenen, maar daar komt bij dat de bezoekersaantallen de laatste jaren sterk teruggelopen zijn. Dan vraag je je toch eens af of het sop de kool nog wel waard is."

Het Delirium Blues Festival is een vaste waarde geweest sinds 1995. Eerst in Handzame, daarna in Lichtervelde en de voorbije drie jaar vond het festival plaats in Roeselare. Tijdens de absolute hoogdagen in Handzame bracht het festival een kleine duizend bluesliefhebbers op de been, maar op de laatste editie in café De Mooie Molen in april vorig jaar was er nog amper driehonderd man aanwezig. Dominiek Hemeryck (53), die al 23 jaar in staat voor de organisatie, gooit nu met spijt in het hart de handdoek in de ring.





Hogere kosten

"Gezondheidsproblemen spelen me parten waardoor ik niet langer de last van de organisatie kan dragen", zegt Hemeryck. "Daarnaast zijn de bezoekersaantallen ook jaar na jaar achteruit gegaan. Niet dat ik de jongeren wat kwalijk neem, maar de jeugd is niet wild meer van blues. Blijkbaar gaan ze liever naar grote dance-evenementen of naar de grote festivals."





"Daar komt nog eens bij dat de kosten van de bands erg gestegen zijn, net als de eisen van de boekingskantoren. Zo willen de artiesten niet meer in gelijk welk hotel overnachten. Vroeger waren ze content met een bak bier, een bed en een dak boven hun hoofd, maar die tijden zijn voorbij. Daarom vrees ik trouwens voor de toekomst van de kleine festivalletjes. Ik ben lang de eerste niet die ermee stopt en ik zal evenmin de laatste zijn."





Hemeryck geeft toe dat ook de regelmatige verhuis het festival geen goed gedaan heeft.





"Ik ben drie keer verhuisd en telkens heb ik het festival meegenomen. Van 1995 tot 2007 was het in Handzame te doen. In 2008 opende ik café Het Dertiende Gebod in Lichtervelde en toen vond het festival steeds plaats in zaal Lichtenhove. De laatste keer was het in OC De Schouw, al vond ik de akoestiek daar wat minder."





"In 2013 ten slotte ben ik verhuisd naar Beveren. Twee jaar op rij heb ik zaal De Nieuwe Deure gebruikt en de 23ste en laatste keer was in café De Mooie Molen."





Delirium Rock Festival blijft

Het Delirium Rock Festival, het kleine broertje van Delirium Blues, dat Hemeryck in 2011 samen met Alain Bogaert oprichtte, blijft wel bestaan. Hemeryck maakt weliswaar al langer geen deel meer uit van de organisatie ervan. Dat festival, dat sinds een discussie met de brouwerij van het Delirium Tremens-bier uit Melle sinds 2011 als Delrockfest door het leven gaat, organiseert door het jaar heen meerdere optredens in samenwerking met verschillende cafés in de regio. Zo was er gisteravond nog een optreden in café De Piraat in Lichtervelde.