"Je was een optimist op weg naar de top" VRIENDEN EN FAMILIE NEMEN AFSCHEID VAN ROBIN IN OUD FABRIEKSPAND LIEVEN SAMYN

Op de muur werd een foto van Robin Blomme geprojecteerd. Daarnaast hing zijn voetbaltenue en ervoor stond de lijkkist. Roeselare Vrienden en familie hebben zaterdag in een oud fabriekspand in Roeselare afscheid genomen van Robin Blomme (28) uit Hooglede, die op oudejaar overleed. Een symbolische plaats, want de jongeman had er vorig jaar nog op de toneelplanken gestaan.

Een oud fabriekspand achter Aveve in de Rotsestraat in Roeselare. Dat was in oktober de locatie voor de theatervoorstelling Dogville waarin Robin meespeelde. Theater was zijn nieuwste passie. Het pand was zaterdag ook het decor voor zijn laatste afscheid. Honderden vrienden, familieleden en collega's van contactcenter Mifratel in Gent zakten naar de bijzondere locatie af. Medewerkers van cultuurkapel De Schaduw uit Ardooie hadden de loods aangekleed. Aan de ingang was de naam van Robin in hout getimmerd en stond een grote vuurschaal als warm welkom. Binnen werd een foto van Robin geprojecteerd op de muur. Daarnaast hing zijn outfit van minivoetbalclub Offsiders.





Keikop

Tijdens de plechtigheid gaven Robins vader Ivan, moeder Katrien, vriendinnen Jasmien en Michelle, school- en voetbalvrienden Jesse en Simon en collega's Rufus en Anthony pakkende getuigenissen. "Ik kan het niet geloven dat je er niet meer bent", weende moeder Katrien. "Het doet zo veel pijn. Ik was zo trots op jou. We maakten samen veel mee, wat overblijft is een leegte, een leven zonder doel."





"Je was zo uitzonderlijk door te zijn wie je was", sprak vriendin Jasmien. "Je zou de wereld veranderen, maar hebt mij veranderd. Je was perfect met je stommiteiten, je korte broeken. Je leerde mij nooit op te geven."





Michelle herinnerde zich hun typische, eindeloze telefoongesprekken.





"Je was een open boek, maar tegelijk een vat vol geheimen die verschillende vriendengroepen gescheiden hield", vertelden Jesse en Simon. "Je dook altijd plots op, wou en zou overal bij zijn, was een beetje een keikop die het laatste woord wou, maar je stond altijd klaar. We zullen je missen."





Aan de ingang verwelkomden een vuurkorf en een bloemenboog de mensen.

Levenshouding

Het slotwoord was voor vader Ivan: "Je plotse dood is niet als een steen, maar als een rotsblok op ons hoofd gevallen. Onze partijtjes schaken, ons uitje op restaurant in Izegem, shoppen om kledij of boeken, het waren en worden momenten om te koesteren. Ik onthoud vooral je optimistische levenshouding op weg naar de top. Die zou je zeker bereiken, daar ben ik van overtuigd."