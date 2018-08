"Ik verwerk oorlogs- en luchtfoto's in film" EDDY LEPEZ STAPT IN VOETSPOREN VAN SOLDAAT-FOTOGRAAF UIT WO I CHARLOTTE DEGEZELLE

10 augustus 2018

02u24 0 Roeselare 100 jaar nadat de Waalse brigadier brancardier Arthur Franklemon de Eerste Wereldoorlog fotografeerde, stapt Eddy Lepez (59) in zijn voetsporen. Van de locaties op de foto's van Franklemon maakt hij luchtbeelden. Die worden verwerkt in een film die de Belgische kant van WOI belicht.

Geert Lepez publiceerde in 1983, vier jaar voor zijn dood, het boek 'Geïllustreerde oorlogskroniek 1914-1918 van Roeselare'. 25 jaar later maakt zoon Eddy een film over WOI, waarvoor Geert het basismateriaal aanleverde. "Een jaar na zijn overlijden kwam mijn moeder aanzetten met twee mapjes vol fotonegatieven uit WOI. Iets dat mijn vader op een vlooienmarkt had gevonden", vertelt Geert. "Het gaat om beelden gemaakt tussen 1915 en 1918 in de frontstreek door een Belgische soldaat, Arthur Franklemon."





De voorbije jaren waren de negatieven nooit ver weg bij Eddy. Hij scande alle foto's een voor een in en ging de afgelopen 15 jaar op zoek naar de locaties van de taferelen op de foto's. "Meer dan een vage beschrijving had ik niet, maar ik heb kilometers rondgereden, her en der geïnformeerd en Google Earth uitgespit." Sinds vorige zomer maakt Eddy luchtbeelden van die plekken. Samen met de oude foto's verwerkt hij die in een film. "Het is mijn missie om het verhaal van onze Belgische soldaten te vertellen. Zeker aan de jeugd. Dit mag nooit vergeten worden. Ik dacht eerst aan een boek, maar de jeugd is enkel nog geïnteresseerd in bewegend beeld."





Compagnon

Eddy was de voorbije maanden al ontelbare uren op pad om beelden te maken. "Altijd heb ik het gevoel dat Franklemon mijn compagnon is. Het doet me keer op keer iets als ik op dezelfde plaatsen sta waar hij stond. Vaak raak ik ook ergens een overblijfsel aan. Als die zouden kunnen spreken... Het is zelfs zo erg dat ik tegenwoordig de frontstreek in zwart-wit zie."





Première op 13 september

Binnenkort wil Eddy het eindresultaat van om en bij de 75 minuten op DVD en Blu-ray aanbieden en de film vertonen aan verenigingen, scholen... "Het wordt een uniek educatief document met beelden van de Frontzate (naam voor Spoorweg 74, die Kaaskerke met Nieuwpoort-Bad verbond), de onder water gezette gebieden, kapotgeschoten dorpen, gekoppeld aan hedendaagse beelden van de streek. Sommige beelden zijn uniek, zoals de foto van koningin Elisabeth, die in Wulpen in een auto stapt of die van violist Eugène Ysaÿe, die er kwam optreden."





De film is opgedragen aan Geert Lepez. Eddy wil ook graag Franklemon bedanken en zoekt nabestaanden. Hem contacteren kan via lepez.eddy@telenet.be.





De première volgt op 13 september om 20 uur in de conferentiezaal van het stadhuis. De toegang is gratis.