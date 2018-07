"Ik heb geen moment getwijfeld" MAN (30) ZWEMT KANAAL OVER OM AUTOMOBILISTE UIT WATER TE REDDEN HANS VERBEKE

30 juli 2018

02u25 0 Roeselare Marvin Koll (30) uit Roeselare wil geen held genoemd worden, maar samen met Pedro Delaere (47) uit Ingelmunster redde hij zaterdag wel een 51-jarige vrouw die met haar wagen in het kanaal was terechtgekomen. "Ze was compleet in shock", getuigt Marvin, die het kanaal moest overzwemmen om tot bij de wagen te geraken. "Het kostte ons behoorlijk wat moeite om het slachtoffer op de oever te krijgen."

Hij verhuisde zaterdag van Roeselare naar Lendelede en zo kwam het dat Marvin Koll 's namiddags iets voor vier uur in zijn thuisstad met z'n wagen langs de Graankaai in de richting van de Zwaaikom reed. "Plots merkte ik aan de kant van de Kolenkaai dat er een auto in het water stak. Het voertuig bevond zich op een meter of tien van de oever en ik zag dat er nog iemand achter het stuur zat."





In shock

Koll aarzelde niet. "Ik trapte om mijn rem, stapte uit, schopte m'n schoenen uit, gooide mijn T-shirt af en sprong in het water." Zo snel hij kon, zwom hij naar de andere kant van het kanaal. "Tijdens het zwemmen, zag ik dat een paniekerige vrouw aan de bestuurderszijde uit het voertuig was geklauterd. Maar toen ik nog wat naderde, zag ik dat ze weer instapte. Ze moet helemaal in shock zijn geweest."





Met hulp Pedro Delaere

Marvin was vast van plan alles te doen wat in zijn mogelijkheden lag om de vrouw te redden en kreeg daarbij onverwacht hulp van Pedro Delaere uit Ingelmunster. "Ik kwam van de stad en reed naar huis, aan de andere kant van het kanaal", vertelt de 47-jarige man. "Vliegensvlug ben ik gedraaid en teruggereden, over de Bruanebrug en zelfs door het rode licht, om zo snel mogelijk op de Kolenkaai te geraken. "Ik geef toe dat ik redelijk geschrokken ben. Anderzijds ben ik wel blij dat we haar konden redden."





Dat verliep nochtans niet zonder slag of stoot. "Die vrouw was volledig in shock", zegt Marvin. "Dat zal de reden geweest zijn waarom ze eigenlijk tegenwerkte in plaats van mee te werken. Ze was goed bij bewustzijn en mankeerde fysiek eigenlijk niks. Het kostte ons behoorlijk wat moeite om haar op de oever te krijgen."





Ondiepe plaats

Intussen waren ook brandweerduikers en de politie gearriveerd. Tientallen nieuwsgierigen stonden aan beide kanten van het kanaal te kijken. Marvin en Pedro kregen van de politie een pluim voor het geleverde werk. "Achteraf bleek dat er eigenlijk weinig kans was dat de vrouw effectief zou verdrinken", zegt Marvin. "Op de plek waar haar auto bleef steken, bevindt de bodem zich amper een goeie meter onder het wateroppervlak. Maar dat wisten wij niet. Ik was vooral bang dat het voertuig zou zinken. Die vrees bleek dus onterecht."





De drijfnatte vrouw uit Roeselare werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ze precies in het water is terechtgekomen met haar wagen, is niet duidelijk.