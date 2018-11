"Ik ga nog graag eens naar de bar... voor een Fanta en zakje chips" OUDSTE ROESELAARSE BLAAST 104 KAARSJES UIT CHARLOTTE DEGEZELLE

13 november 2018

02u26 0 Roeselare Op de verjaardagstaart van Agnes Debaeke stonden gisteren spreekwoordelijk 104 kaarsjes. Daarmee mag Agnes zich de oudste inwoner van Roeselare noemen. Die titel doet Agnes alle eer aan, want ze is nog bijzonder bij de pinken. "De Debaekes zijn een sterk ras. Mijn zus Gaby, die in 2016 is overleden, is ook 104 geworden."

Taart, bloemen, kaartjes, felicitaties van zowel het stadsbestuur als het koningshuis en zoenen. Groot feest gisteren in rusthuis De Zilverberg. Het rusthuis is sinds 2011 de thuishaven van de oudste inwoner van Roeselare en dat moest gevierd worden. Agnes Debaeke werd geboren op 12 november 1914 en blies gisteren dus 104 kaarsjes uit. Te midden haar familie zat ze te glunderen en genoot ze overduidelijk van het gezelschap. "Maar eigenlijk vind ik dat ze al die moeite niet hadden moeten doen, hoor", zegt ze. "Ik heb deze morgen ook niet mijn beste kleren uit de kast gehaald. Maar toch is het leuk om iedereen samen te hebben."





Dat typeert onmiddellijk de kranige eeuwelinge, voor wie gematigdheid de rode draad is. "Hoe ik 104 geworden ben? De Debaekes zijn een sterk ras. Mijn zus Gaby, die in 2016 overleden is, is ook 104 geworden. Maar ik geloof ook dat je je niet mag overdoen. Eten als het nodig is en drinken als je dorst hebt. In ruzie leven kan ik ook niet. Ik voel me goed, maar weet wel dat er niet veel mag tussenkomen. Het is wel speciaal om de oudste inwoner te zijn en ik zou er graag nog een jaartje bij doen. Ik word hier alvast goed verzorgd en omringd en kom niets te kort."





Agnes had niet de makkelijkste start in het leven. Ze werd geboren amper enkele maanden na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. "Eén dag na mijn vierde verjaardag was die oorlogsgruwel voorbij", vertelt ze. "We waren thuis met acht kinderen en hadden het niet zo breed. Ik heb dan ook altijd gediend bij rijkere mensen. Bij hen heb ik veel geleerd."





Familie

Agnes vond de liefde bij Odiel Vancraeynest, die in 2000 overleed en met wie ze altijd in Lichtervelde heeft gewoond. Het koppel heeft vijf kinderen, die de familie verder uitbreidden met tien kleinkinderen, zeventien achterkleinkinderen en zes achterachterkleinkinderen. Haar familie is haar lust en leven. "Elke dag komen ze op bezoek. Niet zoals vandaag allemaal samen natuurlijk, maar ik heb normaal wel twee keer per dag bezoek. Dat zijn de momenten waar ik naar uitkijk. Samen met mijn familie of kennissen ga ik ook graag nog eens naar de bar hier in De Zilverberg. Dan geniet ik van een Fanta en een zakje chips. Verder kijk ik veel tv en ik zit ook nog altijd graag wat buiten om een babbeltje te slaan met de andere bewoners."





Roeselare telt nu elf eeuwelingen. "Maar op 19 december komt daar nog een twaalfde bij", weet schepen van Burgerlijke Stand Marc Vanwalleghem. "Opmerkelijk is wel dat het allemaal vrouwen zijn."