"Ik droom van een eigen label" VAN VLUCHTELINGE TOT SUCCESVOL MODE-ONDERNEEMSTER CHARLOTTE DEGEZELLE

26 januari 2018

02u27 0 Roeselare Aferdita Selmani (31) is het schoolvoorbeeld van een selfmade business woman. Op 15-jarige leeftijd sloeg ze met haar familie op de vlucht voor de oorlog in Macedonië. Ondertussen is ze zaakvoerster van een zaak gespecialiseerd in exclusieve stoffen en maakt ze zaterdag kans op twee Roeselare Awards. "Elke ochtend dank ik god voor wat ik tot nu toe heb bereikt", zegt Aferdita.

"We hadden niets te kort in Macedonië, maar er hing constant een dreigende sfeer door de oorlog", blikt Aferdita terug. "Toen mijn mama ziek werd, besloten mijn ouders om met het gezin op de vlucht te slaan. Ze zochten een plek waar mama medische hulp kon krijgen en waar we een nieuwe start konden maken."





In oktober 2001 arriveerde het gezin Musliji in Brussel. "We hadden niets meer dan de kleren die we droegen en een klein zakje met wat bagage. Maar we zijn altijd opgevoed vanuit het idee dat je vooruit moet willen en dat je hulp met een groot en dankbaar hart moet ontvangen. Dankzij die ingesteldheid ben ik erin geslaagd de taal snel te beheersen en mijn studies af te ronden. Ik was dan ook op jonge leeftijd volwassen en heb de kans niet gehad een jeugd te hebben zoals die van mijn leeftijdsgenoten die in België geboren zijn. Maar dat heeft me gemaakt tot wie ik nu ben."





Trouwkleed

Aferdita volgde een opleiding tot boekhouder en trad daarmee in de voetsporen van haar vader. Tegelijkertijd wist ze dat dit niet de job van haar leven was. "Toen mijn jeugdliefde me in 2009 ten huwelijk vroeg, begon ik uit te kijken naar trouwjurken. Ik vond nergens wat ik wou en begon zelf wat te experimenteren. Uiteindelijk heb ik mijn trouwkleed niet zelf gemaakt, maar ik wist wel dat mode mijn toekomst was."





Gesteund door haar mama, die zelf nog in de branche heeft gewerkt, trok Aferdita opnieuw naar school en behaalde haar diploma Modevormgever. Jaren aan een stuk maakte ze kleren voor vrienden en familie. In maart 2016, na anderhalf jaar voorbereiding, opende ze op de Meensesteenweg 153 haar eigen zaak.





Personeel

Aferdita is gespecialiseerd in exclusieve stoffen, maatwerk en patronen op maat. "Ik moest van nul beginnen en weer een netwerk van klanten opbouwen, maar ik krijg veel waardering voor mijn persoonlijkheid en mijn werk. Mijn klanten komen uit heel Vlaanderen en binnenkort ga ik zelfs een eerste personeelslid aanwerven. Dit is voor mij pas het begin. Ik leg de lat telkens hoger en droom van een eigen label."





Awards

Het talent en doorzettingsvermogen van Aferdita is niet onopgemerkt gebleven. Vorig jaar werd ze al beloond door Unizo met een Handmade in Belgium-label en zaterdag dingt ze tijdens de Roeselare Awards mee naar twee prijzen: Handelaar van het Jaar en de Starters Award. "Die nominaties doen zo'n deugd en zijn een erkenning. Ik ben er echt blij mee. Maar ik zou Aferdita niet zijn als ik ook nu weer niet mik op dat ietsje meer. Ik hoop dan ook dat ik zaterdag een van de twee awards mee naar huis mag nemen."





Meer info op www.aferdita.be.