“Ik denk niet aan stoppen. Wel aan uitbreiden” Jaak Desmet (80) is al tien jaar de spil van de goede doelen kerstmarkt Charlotte Degezelle

11 december 2018

16u27 0 Roeselare Voor het tiende jaar op rij pakt de Zuidstraat op 16 en 23 december uit met hun unieke goede doelen kerstmarkt. Trekker van dienst is sinds dag één Jaak Desmet. Hoewel hij ondertussen 80 is, denkt hij niet aan stoppen. Integendeel, hij wil zijn kerstmarkt nog verder zien groeien. “Dit jaar palmen we voor het eerst een stuk van de Iepersestraat in en op termijn wil ik ook kraampjes in de Patersstraat zien”, zegt hij ambitieus.

21 jaar is Jaak Desmet al op pensioen. Maar drie maanden per jaar werkt hij nog alsof hij een parttime job heeft. Dit door de goede doelen kerstmarkt die straks aan de tiende editie toe is. “Eigenlijk ben ik jaar in, jaar uit bezig met de kerstmarkt”, bekent Jaak. “Maar in het voorjaar en de zomer is dat op een lager pitje. Dan haal ik vooral de contacten aan. Maar vanaf oktober wordt die organisatie echt intensief. De inschrijvingen lopen binnen, er moeten afspraken gemaakt worden over wie zijn standje waar mag opstellen,…Ook tijdens de kerstmarkt zelf ben ik quasi continu in de weer. Veel standhouders vragen me dan om eentje te komen drinken, maar dat doe ik niet. Als alles goed verlopen is, geniet ik des te meer van een pintje in eetcafé Rodenbach.”

Voor Jaak zich over het kerstgebeuren in de Zuidstraat ontfermde, was er sprake van een kerstmarktje. “Maar er stonden toen amper een 10-tal standen”, blikt Jaak terug. “Ik had een verleden in de atletiek en wist hoe moeilijk veel verenigingen het financieel hebben. Zo groeide het idee voor de goede doelen kerstmarkt.” Jeugdbewegingen, sportclubs, vzw’s, serviceclubs, miniondernemingen en iedereen die een goed doel ambieert is welkom. “Ze krijgen een gratis standplaats en zelfs gratis elektriciteit”, weet Jaak. “Ik denk dat dit een vrij uniek gegeven is. Onze standhouders komen dan ook van over heel de provincie. Het is een warm gebeuren dat perfect past binnen de kerstgedachte. Dit jaar mogen we op beide dagen zo’n 80 standen verwelkomen. Daarmee staat de Zuidstraat eivol. Ooit was dat m’n droom, maar nu denk ik al verder. Voor het eerst palmen we dit jaar ook de Iepersestraat in tot aan Möbel en we keken ook al in de richting van de Patersstraat. Ook in die richting hopen we op termijn uit te breiden.”

Het is duidelijk. Hoewel Jaak ondertussen 80 is, blijft hij bijzonder gedreven. “De goede doelenkerstmarkt is een beetje m’n kindje. Ik heb die quasi vanuit het niets opgestart en zien groeien. Zolang het gaat, doe ik verder. Ik ben sowieso een liefhebber van kerst. Het is het ultieme familiefeest, sfeer en gezelligheid staan centraal. En de goede doelen kerstmarkt past hier perfect bij. Het is een cadeau voor de Zuidstraat die op beide dagen echt leeft, bezoekers kunnen er onder meer pakjes kopen en de opbrengst is een bijzonder mooi geschenk voor de goede doelen.”

Je kan de goede doelen kerstmarkt op 16 en 23 december bezoeken tussen 14 en 17 uur.