‘Iedereen Kerstman’ levert ruim 100 pakjes op voor Televestiaire CDR

21 januari 2019

16u44 0

Tijdens de eindejaarsperiode lanceerde Jong CD&V Roeselare de actie ‘Iedereen Kerstman’. Hiermee riepen ze iedereen op om in die periode ook eens te denken aan wie het minder breed heeft. Ze organiseerden een inzamelactie voor kerstcadeautjes. “We werden echt overdonderd door de gulheid van de Roeselarenaars”, vertelt Helena Gheysen, initiatiefneemster van het project. “De cadeautjes stroomden binnen. Zowel voor baby’s als oudere kinderen kregen we verschillende cadeautjes. Sommige mensen schonken zelfs meerdere pakjes en ook enkele kinderwinkels uit het Roeselaarse lieten hun warm hart zien. In totaal verzamelden we meer dan 100 pakjes.” Die werden ondertussen afgeleverd in de Televestiaire in de Noordstraat. .”Hier kan men tegen een lage prijs (tweedehands) kledij of huishoudspullen kopen. De vrijwilligers zorgen ervoor dat de pakjes terechtkomen bij families die ze goed kunnen gebruiken”, besluit Stephanie Davidts, voorzitster van Jong CD&V Roeselare.