"Iedereen aast op recept 'macrons'" VRIJWILLIGERS BAKKEN IN ÉÉN DAG DUIZENDEN KOEKJES VOOR KERMIS CHARLOTTE DEGEZELLE

02u38 0 Joke Couvreur Het gemaakte deeg op papier spuiten. Roeselare Geen Blasiuskermesse zonder Rumbeekse 'macrons'. Dit weekend hebben vrijwilligers weer duizenden koekjes gebakken. "Véél bakkers zouden hun ziel verkopen voor ons recept, maar slechts één iemand kent alle ingrediënten. Het is een beter bewaard geheim dan het recept van Coca-Cola."

Rumbeke smult al meer dan een eeuw één keer per jaar van de lekkere, Rumbeekse 'macrons'. Het Blasiuscomité bakte de koekjes dit jaar voor de 30ste keer. Het was een goed geoliede machine, de vrijwilligers die zaterdag duizenden macrons bakten. 96 kleine, ronde koekjes op één A4-blad spuiten, een tiental minuutjes in de oven, laten afkoelen en inpakken. Non-stop van 7 uur 's morgens tot een goed stuk in de namiddag. Duizenden bladen macrons kwamen de oven uit, en maar goed ook, want de zoete koekjes zijn voor de Rumbekenaars pure nostalgie.





Joke Couvreur De bladen op de ovenplaat leggen.

Pastoor koopt recept

Niemand weet hoe lang de traditie teruggaat in de tijd. Voor de meeste Rumbekenaars zijn er tijdens de Blasiuskermesse gewoon altijd al macrons geweest. De Heilige Blasius heeft zijn naamdag op 3 februari en is de beschermer van mensen die lijden aan keelaandoeningen. De heilige wordt vereerd in de Rumbeekse Sint-Petrus- en Pauluskerk. Dat verklaart de naam van de kermis. Maar waarom de koekjes? "Vroeger stond er tijdens de Blasiuskermesse altijd een kraam aan de kerk waar je macrons kon kopen", weet Chris Vereecke. "Maar rond 1985 zijn die mensen ermee gestopt. Enkele bakkers probeerden de traditie over te nemen, maar de macrons waren niet hetzelfde. Uiteindelijk heeft pastoor Dugardyn het unieke recept, inclusief geheime kruidenmix, afgekocht. Sinds 1989, en dus dit jaar voor de 30ste keer, bakken we de koekjes zelf." Heel wat mensen zouden hun ziel verkopen voor het recept. "Verschillende bakkers hebben al geprobeerd om het recept te kopiëren, maar slaagden er niet in. Van Coca-Cola kennen drie mensen ter wereld het recept, van onze macrons maar één iemand", klinkt het.





De vrijwilligers van het Blasiuscomité bakken de koekjes elk jaar in één dag, in het begin bij bakker Parrein, later in de bakkerij van het Klein Seminarie. Vandaag bakken ze de macrons in de hoeve van Luc Sabbe, die investeerde in een grote oven. Maar dat betekent wel dat de Rumbeekse lekkernij eigenlijk in Oekene wordt gebakken. "Daar maakt niemand een probleem van. Het zijn nog altijd Rumbekenaars die de macrons bakken. De voorbereiding duurt trouwens een week. De oven moet opgestart worden en het deeg moet gemaakt worden." De koekjes opeten, is ook een kunst. "Je moet ze van het blad pulken zodat je geen papier opeet. De truc is om de achterkant lichtjes te bevochtigen", verklapt Chris.





Joke Couvreur De macrons uit de oven halen.

5 bladen voor 4 euro

Eén blad macrons kost je één euro, vijf bladen vier euro. Ze zijn te koop in café 't Torentje, WZC Sint-Henricus en tijdens de Blasiuskermesse in PC Den Hazelt, zolang de voorraad strekt. Ze blijven razend populair. "Ooit stuurden we zelfs een doos met 80 bladen naar een uitgeweken Rumbeekse die in Duitsland woont", lacht Chris.





Joke Couvreur Even laten afkoelen.

Joke Couvreur De bladen in dozen stoppen.