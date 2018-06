"Hopelijk neemt een wit konijn de zaak over" GUIDO (62) EN NADINE (60) SLUITEN FOTOLUDIEK NA 38 JAAR CHARLOTTE DEGEZELLE

26 juni 2018

02u25 0 Roeselare Na 38 jaar trekken Guido Vansteenkiste (62) en Nadine Catry (60) de deur van hun foto- en videozaak Fotoludiek in de Canada Galerij dicht. "We zoeken een wit konijn dat onze winkel wil overnemen."

Diafragma, sluitertijd, scherptediepte,... Het zijn fotografische termen waar Guido Vansteenkiste en Nadine Catry mee spelen. Maar het was ooit anders, zeker voor Guido. "Ik ben de zoon van een steenkapper en werkte als vertegenwoordiger in marmer en graniet", vertelt hij. "Maar Nadine is fotografe van opleiding en besmette me met het virus. Ik volgde een opleiding aan het Vormingsinstituut en op baan voerde ik nu en dan een opdrachtje uit voor haar. In het Vormingsinstituut hoorde ik dat er wat fotozaken betreft nog een blinde vlek was in het centrum."





Voor de leeuwen

Al snel broedde Guido op een plan. Hij zou de familiezaak verder zetten, terwijl Nadine haar eigen fotowinkel startte. Ze vonden een pand in de Canada Galerij in de Ooststraat en maakten promo voor de opening. "Maar toen Nadine haar ontslag indiende, wou haar baas dat niet aanvaarden. Bij de opening stond ik alleen in de winkel. Ik kon niet eens een filmrolletje vervangen. Over voor de leeuwen gegooid worden gesproken", lacht Guido. "Gelukkig heeft het maar twee dagen geduurd vooraleer Nadine me vervoegde."





Smartphones

Sinds 1980 kan je bij Fotoludiek terecht voor foto- en videoapparatuur, fotoalbums, pasfoto's,... Sinds 1989 is de zaak lid van Action Shop die tegenwoordig onder de vlag Selexion vaart. "Door de jaren is ons vak enorm veranderd. Van de donkere kamer naar de computer", zegt Nadine. "Maar die evolutie zorgde voor de nodige uitdagingen. We moesten wel mee met de digitale trein. We zien dat de compacte toestelletjes verdrongen worden door smartphones, maar wie echt kwaliteit wil, blijft kiezen voor een degelijk toestel."





Totale uitverkoop

De combinatie van hun leeftijd en het ten einde lopen van de handelshuur deden Guido en Nadine beslissen om een eind te breien aan Fotoludiek. Sinds vorige vrijdag houden ze totale uitverkoop en 28 juli wordt hun allerlaatste dag. "De tijd is aangebroken om wat tijd te maken voor onszelf. Om te reizen, voor onze kinderen en kleinkinderen. Natuurlijk gaan we de klanten missen. Velen komen hier al van in het begin", zegt Nadine. "En net voor hen is het jammer dat de zaak verdwijnt, tenzij er nu plots nog een wit konijn opduikt die Fotoludiek wil overnemen", pikt Guido in. "Het zou mooi zijn als we hen hier een goeie service konden blijven garanderen." Voor de zekerheid kwam het koppel overeen dat hun klanten bij Selexion Vervaecke-Nollet in Izegem terecht kunnen met hun vragen en garanties. Voor foto's en albums verwijzen ze naar Selexion Deleye in Menen. "Ook voor pasfoto's zoeken we nog een oplossing, want dat is echt een pijnpunt in Roeselare", stelt Nadine.