"Hoop dat Stad Brugge nieuwe eigenaar vindt" LAATSTE CAFÉ AAN ARDOOISESTEENWEG SLUIT DEUREN CHARLOTTE DEGEZELLE

17 februari 2018

02u32 0 Roeselare Mieke Verbeke (53) tapt eind september haar laatste pintjes in café Stad Brugge. Die zaak runde ze samen met haar man Ronny Eeckhout die vorig jaar overleed. "Na Ronny's overlijden was het café een houvast, maar nu is het genoeg geweest", zegt Mieke. Met de sluiting van Stad Brugge verdwijnt het laatste café aan de Ardooisesteenweg en het voorlaatste op Krottegem.

"Sommigen zeggen dat je zot moet zijn om als koppel continu samen te werken", vertelt Mieke Verbeke. "Maar wij hadden het niet anders gewild. Eerst baatten Ronny en ik restaurant/café Den Hert in Dadizele uit. Ronny was kok, ik stond in de zaal en het café. Die combinatie was slopend en we lieten de zaak na tien jaar over."





Sociaal contact

Later werkte Mieke zeven jaar in het beruchte café 't Balkonske aan het station.





"Daar leerde ik café houden. Ik moest er ooit met asbakken op de toog kloppen om de rust te bewaren", lacht Mieke. "Maar een klant vond dat ik er niet thuishoorde en toonde een cafeetje waar ik beter zou passen. Ik had nog nooit van Stad Brugge gehoord, maar in 2000 namen Ronny en ik die zaak over. Er deden in Krottegem al snel geruchten de ronde dat ik 'die van achter den toog in 't Balkonske was'. Maar al snel merkten ze dat wij voor een gezellig volkscafé stonden waar sociaal contact heel belangrijk is. Iedereen praat hier nog met elkaar in plaats van op de gsm te tokkelen."





Foto van Ronny

Maar enkele jaren geleden werd Ronny ziek. Zolang mogelijk bleef hij present in het café en actief in de wijk als bestuurslid van de Krottegemse Ransels. "Toen hij te zwak werd, wou Ronny dat ik met het café stopte. We waren niet langer altijd samen maar hij belde me meermaals per dag." Op 25 januari 2017 overleed Ronny. Zijn foto kreeg een prominent plekje in het café. "En die gaat niet weg. Ook de klanten, van wie ik al die jaren veel vriendschap en steun kreeg en bij wie ik zelfs eens een traantje kan wegpinken, appreciëren zijn aanwezigheid. Na Ronny's overlijden moest ik keuzes maken. Ik besliste om mijn contract nog uit te doen. Maar nu ben ik aan het aftellen. De klanten vragen me om er nog enkele jaren bij te doen, maar het is tijd. Op 22 september vier ik m'n afscheid."





Opvolging

Krottegem bulkte ooit van de cafés. Maar die tijd is al lang voorbij. "Toen ik kind was, telde de Ardooisesteenweg tussen het station en de Mandellaan 15 cafés", herinnert Mieke zich. "Stad Brugge is nu de enige en samen met De Boomerang de laatste op Krottegem. Ik hoop dat ik opvolging krijg, al is het maar omdat al m'n vaste klanten niet goed weten waar ze straks naartoe moeten."