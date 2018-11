'Honderd herkenbare Roeselarenaars' onder loep TIEN AUTEURS EN ÉÉN FOTOGRAAF PORTRETTEREN 100 'STADSMAKERS' CHARLOTTE DEGEZELLE

30 november 2018

02u21 0 Roeselare Talloze Roeselarenaars maken dag in dag uit de stad. Maar wie zijn de mensen achter die bekende gezichten? Het boek 'Honderd Herkenbare Roeselarenaars', dat vanaf 5 december te koop is, portretteert 100 van die figuren en brengt zo een dwarsdoorsnede van de menselijke couleur locale van Roeselare.

Waarom draagt Stijn Couvreur quasi altijd een coltrui? Wat is de link tussen Raoul Boucquey en D-Day 1944? Waar haalt Fangio Hoorelbeke zijn bijzondere voornaam vandaag? Wat heeft Roger Colman met de marine? Het zijn slechts enkele van de vele verrassende anekdotes die opgetekend zijn in het boek 'Honderd Heerlijke Roeselarenaars'. "Het gaat om het tweede luik in een trilogie, een initiatief van uitgeverij Bibliodroom en de Gilde der Erepoorters", vertelt uitgever van dienst Johan Vergote. "Vorig jaar werden via 'Honderd Heerlijke Roeselarenaars' 100 mensen in de kijker gezet die Roeselare tot ver buiten de stadsgrenzen op de kaart zetten en volgend jaar brengt '100 Historische Roeselarenaars' een eerbetoon aan 100 overleden Roeselarenaars. Dit jaar ligt de focus op herkenbare stadsgenoten die iedereen wel kent dankzij hun volkse karakter of engagementen binnen de sport, het culturele leven, het bedrijfsleven of het verenigingsleven."





Tien auteurs

Een team van tien auteurs, Eddy Brouckaert, Bart Crabbe, Marieke Debusschere, Charlotte Degezelle, Thomas Dubois, Koen Kerkaert, Justine Pillaert, Elise Vanhecke, Ignace Vanhoorne en Vincent Vanhoorne, ging het voorbije jaar langs bij 100 van die figuren om hen de pieren uit de neus te halen en zo de persoon te ontdekken achter datgene waardoor iedereen ze kent. Fotograaf Stefaan Beel legde ze op zijn beurt op de gevoelige plaat vast. Over één iets zijn ze het eens: het boek had evengoed '500 Heerlijke Roeselarenaars' kunnen heten. "Honderd figuren lijkt veel, maar het hadden er eigenlijk ook 500 kunnen zijn", klinkt het. "En zelfs dat zou nog altijd ontoereikend zijn om iedereen de plaats te geven die hij of zij wel verdient. Maar alles omvatten was noch de mogelijkheid, noch het doel. De dwarsdoorsnede van Roeselare die dit boek geworden is, staat model voor het groter geheel."





Fototentoonstelling

Honderd Herkenbare Roeselarenaars is uitgegeven bij Bibliodroom. Het boek kost 26,95 euro en is vanaf 5 december te koop bij Standaard Boekhandel, De Zondvloed, AD Delhaize en kledingzaak Deleye. De opbrengsten gaan naar palliatief netwerk De Mantel. Ook Honderd Heerlijke Roeselarenaars is nog beschikbaar. Aan het boek is ook een fototentoonstelling gekoppeld die je vanaf 5 december kan bezoeken bij Deleye.