“Het zijn rustige 100 dagen, rustiger dan anders” Toch weer vetstiften, maar geen vandalisme dit jaar Charlotte Degezelle

18 januari 2019

13u25 0 Roeselare De 100 dagen-viering van de laatstejaars van de Roeselaarse en Ardooise middelbare scholen is rustig verlopen. Hoewel niet alle feestneuzen begrip hebben voor het verbod op vetstiften, bevestigt de politie dat er van schade of overlast geen sprake is. Tijdens de ochtendfuif werd ook Cecil Rapol gehuldigd. Zij was meer dan twintig jaar de drijvende kracht achter het ontbijt op de festiviteiten.

Nadat de 100 dagenvierders vorig jaar hun sporen in het straatbeeld nalieten met vetstift en het te bont maakten met voetzoekers, was er aangekondigd dat er zowel op donderdag als vrijdag extra agenten en gemeenschapswachten op pad zouden zijn. Die boodschap viel niet in dovemansoren. Er werden wel wat voetzoekers afgestoken en heel wat laatstejaars zagen er bijzonder kleurrijk uit door vetstiften, maar van aanhoudende fluitconcerten of schade aan gevels was geen sprake. “Het zijn rustige 100 dagen, rustiger dan anders”, bevestigt woordvoerder Carl Vyncke van politiezone Riho. “Hier en daar was er wel wat nachtlawaai, maar dat is er tijdens een normaal weekend ook. Onze agenten hebben veertig vetstiften in beslag genomen en ook de gemeenschapswachten en de mensen van de jeugddienst deden inbeslagnames. We mogen spreken van een perfecte samenwerking tussen die diensten.” Ook het Rode Kruis beleefde een rustige 100 dagen en bij de jeugddienst looft men het gebruik van de preventiecaravan. Heel wat jongeren kwamen oordopjes en gratis water vragen.

Vuurwerk

De jeugd ging stevig uit de bol op de ochtendlijke fuif op het Polenplein. “Het verbod op vetstiften is er over”, vinden Daphne Schillebeeckx, Caitlyn Vandeputte, Katja Werbrouck en Luna Cottenier. “We kijken al sinds vorig jaar uit naar onze 100 dagen en sinds 1 september zijn we met de voorbereiding bezig. Vetstiften horen daar bij. Maar we gebruiken die alleen op onszelf, niet om schade aan te brengen. Voor het verbod op vuurwerk hebben we wel begrip. Een vriendin heeft zo’n voetzoeker tegen haar been gekregen en dat is pijnlijk.”

“We dragen de gevolgen van wat vorig jaar fout gelopen is”, pikken Justien Reynaert, Esmee Deblaere en Delphine Vansteelant in. “Dat gaat wat ten koste van de sfeer. De controles zijn echt wel streng. Zo worden nu zelfs zakjes kleurpoeder en serpentinespray afgenomen.”

Huldiging

Tijdens de ochtendfuif was er ook aandacht voor de 80-jarige Cecile Rapol. Meer dan twintig jaar stond ze samen met haar collega’s van het Vrouwenhuis vrijwillig in voor de bedeling van het ontbijt tijdens die fuif. Dit jaar was ze er voor het eerst niet meer bij. “Deze huldiging doet enorm deugd”, reageert ze. “Ik vond het eerst wel wat spijtig dat we er dit jaar niet meer bij waren, want ik heb altijd enorm genoten van de ambiance. Maar ik blijf elk jaar komen, want als ondervoorzitster van voedselverdeelpunt De Graancirkel mag ik de overschot van de koffiekoeken meenemen. Onze mensen appreciëren dit enorm.”

Na de ochtendfuif trokken alle leerlingen naar hun eigen school, waar een aangepast programma op de agenda stond met uitstappen, shows,…