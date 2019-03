“Het ultieme eerbetoon aan mijn broer”: zus Marie-Claire blij met eerste live-uitzending GP Jean-Pierre Monseré op Sporza Charlotte Degezelle

07 maart 2019

19u01 3 Roeselare De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré die zondag wordt verreden, is jaarlijks een hoogdag voor Marie-Claire Monseré (74), de zus van de veel te jong gestorven wereldkampioen. Dat de wedstrijd dit jaar voor het eerst ook op Sporza wordt uitgezonden, doet haar enorm veel deugd.

Op 15 maart is het dag op dag 48 jaar geleden dat Jean-Pierre ‘Jempi’ Monseré om het leven kwam bij een ongeluk. Amper 22 jaar was hij en zeven maanden wereldkampioen wielrennen. Maar bijna een halve eeuw na zijn overlijden is de wielerlegende nog niet vergeten. “Ik denk nog elke dag aan Jean-Pierre en elke dag komt hij ter sprake. Hij was vier jaar jonger dan ik, maar we waren dezelfde persoon, hadden hetzelfde karakter”, vertelt zus Marie-Claire, die in Gits woont. “Iedereen die hier over de vloer komt, begint over Jean-Pierre. Dat doet deugd. Zo blijft hij leven.” Dat Jempi zo populair blijft, is vooral zijn eigen verdienste, meent Marie-Claire. “Hij was joviaal, een echte mensenvriend. De bloemen die hij won, gaf hij altijd weg. Dat hij zo jong gestorven is in de wereldkampioenentrui draagt er natuurlijk ook wel toe bij. Jean-Pierre is voor eeuwig 22.”

Oud-renners spreken nog levendig over mijn broer en telkens komen er heel wat anekdotes naar boven. Dat geeft kracht om door te gaan Marie-Claire Monseré

Vrijwilligers

“Ik heb geen traan gelaten toen hij verongelukte, maar hoe ouder ik word, hoe zwaarder ik het heb. Wekelijks bezoek ik nog zijn graf en zetten mijn zus Anita en ik er verse bloemen. Sinds zijn overlijden ben ik nooit meer naar de koers geweest. Twee uitzonderingen buiten beschouwing gelaten. Jaarlijks ben ik aanwezig op de Herdenkingsprijs Jempi Monseré en de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré in Roeselare is ook een jaarlijkse hoogdag. Vooral omdat er heel wat oud-renners aanwezig zijn. Zij spreken nog levendig over mijn broer en telkens komen er heel wat anekdotes naar boven. Dat geeft kracht om door te gaan. Ik ben al de vrijwilligers die zich achter de GP scharen zo dankbaar voor wat ze elk jaar doen. Dat is met niets te vergoeden. Ik probeer zelf ook mijn steentje bij te dragen door een kom soep te maken of wafels te bakken, maar dat is niets vergeleken met de inspanningen die zij leveren om die koers elk jaar mogelijk te maken.”

Uitstraling

De GP Jean-Pierre Monseré, een organisatie van De Mandelzonen, groeide uit tot een UCI 1.1-koers. De start ligt zondag in Aalter, de aankomst in de Sint-Amandsstraat in Roeselare. Voor het eerst zal de laatste zestig kilometer ook live worden uitgezonden op Sporza. “Dat is echt het van het” glundert Marie-Claire. “Dit is het ultieme eerbetoon aan mijn broer en geeft de wedstrijd heel wat meer uitstraling. Volgend jaar is het vijftig jaar geleden dat Jean-Pierre wereldkampioen werd in het Engelse Leicester. Hopelijk zorgt de uitzending ervoor dat er dan nog veel meer mensen afzakken naar de koers. Maar het is ook leuk dat mensen die al een dagje ouder worden de wedstrijd nu ook op tv kunnen volgen.”

Standbeeld

Jempi heeft in Roeselare zijn eigen straatnaam, KOERS. Museum van de Wielersport besteedt uitgebreid aandacht aan hem, in de Bruanestraat is hij vereeuwigd op een muur, aan zijn geboortehuis hangt een plaquette, “maar ik heb nog één droom”, besluit Marie-Claire. “Al jaren is er al sprake van een standbeeld voor Jean-Pierre. Ik hoop dat het er snel komt en een permanente plek krijg aan KOERS.” Meer info op www.gpmonsere.be.