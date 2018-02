"Het kriebelt weer net als vroeger" KOPPEL (79) ZIET ELKAAR VOOR EERST IN DRIE JAAR TERUG OP VALENTIJN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u27 0 Roeselare Op liefde staat geen leeftijd en uit het oog betekent niet altijd uit het hart. Beide clichés werden gisteren bevestigd door Noël Pittelioen en Mariette Vanbrabandt (beiden 79). Het koppel, dat 56 jaar getrouwd is, vierde voor het eerst in vijf jaar opnieuw samen valentijn. Meer nog, afgelopen maandag zagen ze elkaar voor de eerste keer in drie jaar tijd. "Het kriebelt weer net zoals op dag één", glundert het koppel.

Ontroerende taferelen gisteren in WZC Ter Berken, thuis van 90 senioren met psychische problemen. De liefde vierde er hoogtij en al zeker voor Noël Pittelioen en Mariette Vanbrabandt. Het koppel leeft sinds 2013 gescheiden om gezondheidsredenen en kon nu voor het eerst opnieuw samen valentijn vieren. "Ik heb vier jaar thuis voor Mariette gezorgd toen ze begon te dementeren", vertelt Noël. "Maar in 2013 verhuisde ze naar Ter Berken. Ik bleef alleen achter in ons appartement. Ik kon toen al moeilijk uit de voeten en was aangewezen op een rollator. Daardoor kon ik niet naar beneden, geen boodschappen doen en ook niet op bezoek komen bij Mariette. Heel lastig was dat. Drie jaar geleden kwam ik hier voor de eerste én de laatste keer op bezoek. Maar ik belde wel elke dag met Mariette om te horen hoe het met haar ging."





Om de hoek

Vandaag is het ook voor Noël niet langer haalbaar om zelfstandig te wonen. Ter Berken was voor hem geen optie omdat hij nog goed bij de pinken is. Maar sinds 8 februari verblijft hij om de hoek in WZC De Waterdam. Toen het animatieteam van Ter Berken dit ter ore kwam, moesten ze het koppel wel herenigen. Afgelopen maandag verrasten ze Noël in De Waterdam met een bezoekje van zijn Mariette.





Net als toen op het bal

"Ik was echt geschrokken en kon m'n ogen amper geloven", glundert Noël. "Het deed zo'n deugd om Mariette eindelijk terug te zien en ook zij was duidelijk in de wolken. Ze zat in een rolstoel en probeerde direct recht te staan om me een zoen te geven. Ik hoor dat ze normaal heel rustig is, maar dat ze helemaal opleeft als ik in de buurt ben. Het was en is een beetje zoals die dag op het bal van SV Waregem toen ze me ten dans vroeg."





En ook gisteren, op valentijn, spendeerde het koppel de middag al opnieuw samen. "Mariette moest vroeger niet veel hebben van die dag. Maar ik kocht haar toch telkens een cadeautje. Een flesje reukwater ofzo. Toen we gescheiden waren, stuurde ik ook elk jaar een kaartje. De voorbije dagen had ik zitten bekijken hoe ik haar bloemen kon bezorgen, maar dat lukte me niet."





Wij zorgden er echter voor dat Noël zijn allerliefste kon verrassen met een boeketje. "Samenzijn is het lang leven. Het kan niet snel genoeg beter weer worden zodat ik met de regelmaat van de klok met m'n rolstoel naar hier kan komen om bij Mariette te zijn."