"Graag naar EK in 2020 en WK in 2022" NANCY HEEFT TIJD VAN HAAR LEVEN ACHTER DE RUG ALS FIFA-VRIJWILLIGER CHARLOTTE DEGEZELLE

06 juli 2018

02u40 0 Roeselare Terwijl heel ons Belgenlandje hoopt dat de Rode Duivels vanavond hun verblijf in Rusland nog wat kunnen verlengen, is Nancy Christiaens (21) net terug uit Moskou waar ze een van de 17.000 FIFA-vrijwilligers was op het WK. Nancy spreekt over een onvergetelijke ervaring en droomt nu al van het WK 2022 in Qatar.

Sinds woensdagnacht is Nancy Christiaens terug thuis met haar gsm boordevol foto's en haar hoofd vol herinneringen. Ze was een van de 17.000 gelukkigen, uitverkoren door de FIFA uit 175.000 kandidaten, om aan de slag te gaan op het WK voetbal. "Het waren drie intense weken, een ervaring die ik niet snel zal vergeten", vertelt ze. "Ik heb nog gevraagd of ik niet langer mocht blijven, maar dat was administratief en logistiek niet meer haalbaar. Maar in de drie weken die ik in Moskou spendeerde, heb ik enorm veel mensen van alle uithoeken van de wereld leren kennen die meer zijn dan een extra vriend op Facebook of WhatsApp. Zo ga ik volgende maand een Braziliaanse vrijwilligster rondleiden in Brugge, hoop ik zelf enkele mensen te bezoeken in Egypte en hebben we ons met enkele vrijwilligers al ingeschreven om te werken tijdens het WK voor dames volgend jaar in Frankrijk en we gaan ons ook kandidaat stellen voor het EK voetbal in 2020 en het volgende WK in 2022 in Qatar."





Niet alleen de medevrijwilligers bezorgden Nancy een mooi avontuur. Ook haar job ter plaatse viel in de smaak, al wist ze op voorhand niet meer dan dat haar een marketingfunctie bij brandprotection was toegewezen. "Op zes wedstrijddagen, en ook voor de match van onze Rode Duivels tegen Tunesië, moest ik gedurende vier uren samen met andere vrijwilligers patrouilleren in de buurt van de stadions. We moesten in de gaten houden of er mensen waren die heel veel tickets verkochten, aanboden om mensen te schminken tegen betaling, sjaals verkochten ...





Hiervan maakten we een WhatsAppgroep die gemonitord werd door de politie die ingreep waar nodig. Tijdens de match van de Rode Duivels tegen Tunesië werden via die weg bijvoorbeeld heel veel vlaggen met het logo van Brussels Airlines in beslag genomen. Ik vond het een boeiende functie. De theorie ervan had ik gezien op school en nu kreeg ik de kans om het te ervaren tijdens een groot sportief event."





Veel live voetbal heeft Nancy wel niet gezien. "Ik was tien minuutjes aanwezig tijdens de match van Brazilië tegen Servië en zag Neymar scoren. Dat was toch even kippenvel. Maar anders heb ik het WK vooral gevolgd vanuit het vrijwilligerscentrum. Het centrum van Moskou was ook vaak te druk. Wie volgens mij straks wereldkampioen wordt? De finale lijkt me realistisch voor de Belgen, maar ik denk dat Frankrijk de ultieme winnaar wordt. Ik blijf alles alvast volgen en teken morgen (vandaag,red.) present op het Polenplein om de kwartfinale tegen Brazilië op groot scherm te zien."