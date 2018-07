"Graag meer begrip voor mensen met autisme" HANNE MAREELS (22) GETUIGT IN SPOT PARTENA ZIEKENFONDS CHARLOTTE DEGEZELLE

24 juli 2018

02u44 0 Roeselare In de nieuwe reclamespot van Partena Ziekenfonds getuigt Hanne Mareels (22) over leven en opgroeien met autisme. Ze werkt er elke dag opnieuw aan om haar autisme een plaatsje te geven. Getuigen over haar strijd, is belangrijk voor haar. "Want er wordt te veel verwacht van ons, terwijl we net iets rustiger aangepakt moeten worden. Hopelijk tonen mensen nu meer begrip", zegt ze.

Onder het motto 'Wat verwacht jij van ons?' lanceerde Partena Ziekenfonds een promocampagne die zowel online als op nationale televisie te zien is.





Daarin laat het fonds onder meer iemand die een preventieve borstamputatie onderging, een slachtoffer van een ongeval, iemand met MS en ook de Roeselaarse Hanne Mareels aan het woord. De jonge vrouw heeft autisme. Partena kwam bij haar terecht via haar zus Vanessa Raes die voor het ziekenfonds werkt.





"Aanvankelijk wou ik niet meewerken", vertelt Hanne. "Ik wist niet goed wat me te wachten stond. Maar m'n zus en m'n ouders hebben me goed voorbereid en begeleid. Uiteindelijk vond ik het belangrijk om te getuigen omdat autisme iets is wat je niet ziet. Daardoor ontstaan er vaak misverstanden die kwetsend zijn. Er wordt te veel verwacht van ons, terwijl we net iets rustiger aangepakt moeten worden. Ik hoop dat mijn getuigenis sensibiliserend werkt."





Op groot scherm

Toch waren de opnames zelf niet gemakkelijk voor Hanne. "Ik voelde enorm veel druk omdat ik continu in de aandacht stond en dacht dat alles meteen goed moest zijn. Maar dankzij de steun en aanmoedigingen van Leyla Fisher van productiehuis The Golden Sturgeon heb ik het tot een goed einde gebracht. Ik ben heel tevreden met het eindresultaat en voel me zelfs een beetje een BV. De voorbije weken was het filmpje onder meer te zien in de pauze van de WK-matchen van de Rode Duivels. Meerdere mensen spraken me aan dat ze me op het grote scherm op het Polenplein hadden gezien", glundert ze.





En dat doet deugd en geeft een boost aan haar zelfvertrouwen. Hanne heeft vaak het gevoel dat haar hoofd bomvol puzzelstukken zit die niet ineen passen. En de glimlach op haar gezicht is vaak een masker, geeft ze toe.





"Hoe ouder ik word, hoe moeilijker ik het heb om m'n autisme te aanvaarden. Het duurt nog wel even voor ik het echt een plek gegeven heb, want ik kan het bijvoorbeeld door de vele prikkels niet aan om een rijbewijs te halen, heb het moeilijk om vrienden te maken en heb heel veel rust nodig waardoor ik niet normaal kan werken. Gelukkig kan ik enkele uren per week als vrijwilliger aan de slag bij Sint-Idesbald. Ik werk er met kleutertjes die veelal ook autisme hebben. Ik ben er als het ware ervaringsdeskundige en er wordt me gezegd dat ik er een meerwaarde ben. Er is niets mooiers dan dat men mij als een volwaardige collega beschouwt. Daarnaast is dansen bij Hypnosis Dance Academy m'n grote uitlaatklep. Als ik dans, verdwijnt al de rest eventjes."





