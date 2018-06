"Gevoel van totale vrijheid is ongelooflijk" 46-JARIGE ROLSTOELPATIËNT MAAKT PARACHUTESPRONG SAM VANACKER EN CHARLOTTE DEGEZELLE

27 juni 2018

02u36 0 Roeselare Hoewel Francky Deroo uit Gits al heel zijn leven in een rolstoel zit, heeft hem dat er niet van weerhouden om tien jaar geleden uit een vliegtuig te springen. Onlangs deed hij die sprong nog eens over. "Dat gevoel van vrijheid is ongelooflijk."

Francky is geboren met een ernstig zuurstoftekort, waardoor zijn benen verlamd zijn, maar hij jaagt vastberaden zijn dromen na en verlegt zijn grenzen. "De dokters dachten destijds dat ik nooit zou kunnen praten of normaal eten, maar dat hadden ze mis", vertelt Francky.





Hij woont samen met zijn assistentiehond in een flatje van Dominiek Savio in Rumbeke. Al tien jaar trekt hij bijna maandelijks naar het bezoekerscentrum bij Hoeve Ter Kerst in Gits. Hij vertelt er graag zijn levensverhaal aan bezoekende scholieren aan de hand van foto's en een filmpje van zijn eerste parachutesprong.





Doorzetter

"Bij mijn plechtige communie heb ik niet echt een feestje gehad. Toen mijn moeder me op mijn dertigste verjaardag vroeg of ik nog iets heel graag wou, antwoordde ik dat ik een parachutesprong wou maken. Ze was niet onmiddellijk overtuigd, maar ik ben een doorzetter. Vijf jaar later heb ik haar overtuigd en nog een jaar later heb ik een duosprong geregeld met een ervaren instructeur. Een pracht van een ervaring. Ondanks mijn beperking was mijn droom uitgekomen. Waar een wil is, is een weg. Dat is ook de boodschap die ik meegeef aan de kinderen. Heel mooi dat ik de kans gekregen heb om die ervaring nog eens over te doen. 45 seconden lang de wind in je gezicht en daarna drie minuten zalig zweven aan de parachute. Het is en blijft een ervaring zonder weerga."





Grenzen verleggen

"Het verhaal van Francky is erg populair bij scholengroepen die op bezoek komen", vertelt Ellen Bode van Groep Gidts. "Maar het filmpje van zijn sprong tien jaar geleden is ondertussen wat gedateerd, dus hebben we samen met Francky besloten een nieuwe sprong te regelen en een nieuw filmpje te maken. We hebben voor een team van begeleiders gezorgd en hebben alles geregeld om de tweede sprong van Francky mooi in beeld te brengen. Het nieuwe filmpje is ondertussen klaar en zo krijgen onze bezoekers de komende weken in primeur te zien hoe Francky zijn grenzen blijft verleggen."





Voorbereiding

Al had de duosprong vorige week vrijdag in Moorsele toch aardig wat voeten in de aarde. "Er zijn maar weinig lesgevers die mogen springen met iemand met een beperking", legt Francky uit. "Bovendien moet ik een speciaal pak aan waarbij mijn benen omhoog geheven worden zodat ik op mijn achterwerk land. Dat pak aantrekken alleen al duurt toch twintig minuten. Maar aan een vrije val kan niets tippen. Het gevoel van totale vrijheid is enorm. Of er nog een derde sprong komt? Wie weet. Je kunt wel zeggen dat ik de smaak te pakken heb. En bang ben ik niet", knipoogt Deroo.