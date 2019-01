“Gemeenschapsruimte, jeugdbeweging en bivakhuis moeten in centrum Beitem blijven” CDR

22 januari 2019

Vlaams Belang gemeenteraadslid Cyriel Ameye pleitte tijdens de gemeenteraad voor een masterplan voor het centrum van Beitem. Dit nadat er al jaren allerlei geruchten circuleren maar er tot op vandaag weinig concreets is. “We horen dat de school afgebroken en herbouwd zou worden, dat de kerk behouden zou worden maar over De Schakel en de pastorie is geen nieuws”, aldus Ameye. “Ik denk dat voor hel wat van die voorstellen een aanpassing van het BPA Beitem Centrum nodig is. En hoe zit het met overleg met de bevolking?” Schepen Nathalie Muylle benadrukt dat de stad in dit dossier niet aan zet is. “Het is Scholengroep Arkorum die van minister Crevits middelen kreeg om de school uit te breiden. Ze willen dit graag doen op een site die ruimer gaat dan de huidige school. Zo komen ze terecht op eigendom zijn van de parochie. Beide partijen hebben al eerste gesprekken gevoerd over hoever Arkorum wil gaan en wat de impact op het verenigingsleven zal zijn. Wij zijn als stad zelf maar laat betrokken in dit verhaal, maar kregen op vandaag geen vraag om het BPA aan te passen. Dit lijkt ook niet nodig want heel de zone is bestemd als gemeenschapszone. De visie van het stadsbestuur is dat er op de site een zaal, een gemeenschapsruimte moet blijven. Ook moeten de jeugdbeweging en het bivakhuis er blijven. We merken zelf dat we veel vragen krijgen van zowel het verenigingsleven als de bevolking. Momenteel zien we niet echt dat er stappen vooruit worden gezet en daarom willen we de komende weken de regierol opnemen en alle partijen rond de tafel brengen.”