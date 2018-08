"Fuif mikt vooral op jongeren met beperking" DINSDAG IS ER DE EERSTE EDITIE VAN PARTY INSIDE OUT CHARLOTTE DEGEZELLE

11 augustus 2018

02u26 0 Roeselare Enkele ouders van kinderen met het syndroom van Down organiseren op dinsdag 14 augustus een fuif specifiek voor jongelui met Down in VOC Opstap. Dat hier nood aan is, weet Els Decadt als de beste. "Voor mijn zoon Emiel (18), die geboren werd met Down, is de stap om naar een gewone fuif te gaan soms nog te groot", zegt ze.

Downsyndroom West-Vlaanderen zag 15 jaar geleden het levenslicht toen enkele jonge ouders met een downkindje zich verenigden. Vanaf dag één was ook Els Decadt er bij. Zij is mama van een tweeling, Emiel en Victor Vanderperre. Emiel heeft het syndroom van Down. "Downsyndroom West-Vlaanderen valt onder de koepel Downsyndroom Vlaanderen. Zij focussen op positieve beeldvorming, onderzoek, contacten met artsen,... terwijl wij in de provincie inzetten op bezoekjes aan jonge ouders, het geven van tips en organiseren van activiteiten", vertelt Els. "Toen we startten hadden we allemaal jonge kinderen. Maar onze kinderen zijn ondertussen al flinke tieners met andere noden."





Weinig aanbod

Paasontbijten en Sinterklaasfeestjes zeggen hen niet veel meer en dus moet er ook ingezet worden op activiteiten die aanslaan bij 16-plussers. "Emiel ziet dat zijn broer straks zorgeloos op kot gaat en naar fuiven trekt. Voor hem is dat niet allemaal zo evident", aldus Els. "Een fuifaanbod op zijn maat is er niet of het zijn initiatieven die zich echt richten op instellingen en waar men dan in groep 's middags naartoe trekt." Zo groeide bij Downsyndroom West-Vlaanderen, en dan wel specifiek bij Els, Lieselot Messelier, Sofie Jansseune en Gret Samoy, het idee om zelf iets ineen te steken: Party Inside Out. "De eerste editie vindt plaats op dinsdag 14 augustus in VOC Opstap", vertelt Els. "Aangezien het een allereerste keer is - ook de collega-verenigingen in andere provincies hebben er geen ervaring mee maar houden ons initiatief in de gaten -, weten we niet goed wat we mogen verwachten. Maar zowel jongeren met Down als jongeren met geen of een andere beperking zijn welkom. We bouwen een echte fuif met een dj en belichting. Daarnaast voorzien we een barbecue als ontmoetingsmoment voor de ouders en begeleiders. Zo zijn ze wel vlakbij, maar is de fuif toch iets voor de jongeren zelf. We hebben promotie gevoerd bij onze leden, via flyers bij bijvoorbeeld G-sportverenigingen en Facebook. We mikken op aanwezigen uit heel de provincie. We hopen toch op een 30-tal aanwezige jongeren. We beseffen wel dat het een initiatief is dat moet groeien. Maar we willen de Party Inside Out graag jaarlijks op poten zetten. Eén ding is zeker: Emiel kijkt er enorm naar uit!"





Tot 23 uur

Party Inside Out vindt op 14 augustus plaats bij VOC Opstap aan het Stationsplein 46. De fuif start om 18 uur en om 23 uur draait de dj z'n laatste plaatje. De inkom bedraagt drie euro.