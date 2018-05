"Film geeft ons kans om over hem te praten" NABESTAANDEN KIJKEN SAMEN NAAR 'WONDER', DIE SEBASTIAAN (15) WOU ZIEN HANS VERBEKE CHARLOTTE DEGEZELLE

19 mei 2018

02u51 0 Roeselare Bijna tien maanden geleden moesten Vincent Vandommele en Ingrid Verhaegen onverwacht hun zoon Sebastiaan (15) afgeven. Hij verdronk op kamp in de Ardennen. "We verwachten vrienden en familie op pinkstermaandag voor de voorstelling van 'Wonder', de film van het boek waar 'Seba' zo gek op was, maar die hij nooit heeft kunnen zien."

Op vakantie in Noord-Spanje krijgen Vincent en Ingrid vorig jaar op 22 juli 's avonds een telefoontje dat hun leven zou veranderen. "Sebastiaan, op kamp in de Ardennen met de padvinders van Sint-Joris, was vermist aan het meer van Büttgenbach", vertellen ze. "Omdat het zo'n mooi weer was, had de leiding de planning omgegooid en besloten het verkoelende water op te zoeken. Iedereen kwam terug, behalve Sebastiaan. Pas na een lange zoektocht werd zijn lichaam gevonden in het water." Na een rit van zeventien uur arriveerden de ouders in Büttgenbach. "Vanaf dat moment werden we geleefd, moesten we plots belangrijke beslissingen nemen. De confrontatie met de waarheid was hard maar ook onwezenlijk. Duizend en een vragen kwamen op ons af." Belangrijk: Vincent en Ingrid kozen er bewust voor om ter plaatse de aangeslagen scoutsgroep te ontmoeten. "Het leek ons vanzelfsprekend om niemand met de vinger te wijzen. Het noodlot had toegeslagen, niemand hoefde zich schuldig te voelen. Vandaag denken we daar nog net zo over, morgen zal dat niet anders zijn. 't Is een beetje zoals laatst met Eric Geboers. We zijn ervan overtuigd dat ook Seba niet gered had kunnen worden." Intussen zijn bijna tien maanden verstreken, met heel wat moeilijke dagen. "Gelukkig kregen we veel steun, ook soms vanuit onverwachte hoek. We hebben ons ook altijd opengesteld om over het verlies van Sebastiaan te praten. En vrij snel na zijn dood probeerden we om door te gaan. Om present te zijn op het etentje dat al maanden in onze agenda geprikt stond. Om activiteiten bij te wonen van de scouts. Om te luisteren naar verhalen van andere ouders over hun kinderen." Mama Ingrid durft stilletjes aan ook weer vooruit te kijken. "Vroeger ging ik naar Delhaize om inkopen te doen voor de hele week. Na de dood van Seba lukte dat niet meer. Ik deed boodschappen voor één dag. En de dag erna opnieuw." Toch is het niet al droefenis ten huize Vandommele. "Op enkele bijeenkomsten van de Ouders van Overleden Kinderen hebben getuigenissen van andere ouders ons geleerd dat we het wel zullen redden. De pijn om Seba zal nooit verdwijnen maar er mag ook nog plezier gemaakt worden", klinkt het.





Wonder

"En we proberen de gedachtenis aan Sebastiaan levendig te houden. In Ter Groene Poorte in Brugge, waar hij de bakkersopleiding volgde, hebben we veertien dagen geleden een stiltemonument ingehuldigd. 't Is een rechthoekige constructie in cortensstaal geworden, met op de vier zijden telkens een woord: stilte, emotie, betrokkenheid en aanwezigheid. De vier eerste letters vormen de naam Seba. Zijn dood is de aanleiding voor het stiltemonument maar het moet vooral een plaats worden waar leerlingen en leerkrachten terechtkunnen in moeilijke momenten. En we hebben gemerkt dat het overlijden van Seba bij z'n klasgenoten nog altijd niet verwerkt is."





Komende maandag wordt een speciale dag voor honderden mensen uit de omgeving van de verdronken scout. "Dan is er bij ons in het Cultuurhuis De Leest de vertoning van de film 'Wonder', over een jongetje met een misvormd gezicht dat naar school moet en daar bekeken wordt alsof hij van een andere planeet komt. Seba las zelden boeken maar op 'Wonder', van schrijver R.J. Palacio, was hij verzot. Hij verslond het van a tot z en maakte er voor school verschillende boekopdrachten over. Z'n vreugde was dan ook groot toen een jaar geleden bleek dat het boek werd verfilmd, met Julia Roberts en Owen Wilson in de hoofdrollen. Hij zou zeker naar de bioscoop zijn getrokken... Alleen, de film kwam pas uit in de herfst. Maar maandag doen we het dan toch."





Vlaamse Vereniging Autisme

De opbrengst van de film gaat naar de Vlaamse Vereniging Autisme, waar mama Ingrid actief is als vrijwilligster. Er zijn nog een beperkt aantal tickets (8 euro, drankje inbegrepen). Reserveren via wonderseba@gmail.com. Ouders van Overleden Kinderen: www.ovok.be





