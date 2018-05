"En nu aftellen naar Moskou" NANCY UITVERKOREN ALS VRIJWILLIGER OP WK VOETBAL IN RUSLAND CHARLOTTE DEGEZELLE

19 mei 2018

02u51 0 Roeselare Uit 175.000 kandidaten uitverkoren worden om als vrijwilliger aan de slag te gaan tijdens het WK voetbal: Nancy Christiaens (21) is een van de 17.000 gelukkigen. Nancy vertrekt op 13 juni richting Moskou en gaat aan de slag tijdens zes matchen.

Hoewel haar examens nog moeten beginnen, is Nancy Christiaens uit Roeselare nu al zeker van een tweede zit. De studente Sportmanagement kiest er bewust, en in overleg met Vives Brugge, voor om een aantal van haar examens door te schuiven naar de zomervakantie. De reden? Nancy werd door de wereldvoetbalbond FIFA geselecteerd om als vrijwilliger te werken tijdens het WK voetbal in Rusland.





Klassenleraar

Het idee om als vrijwilliger een handje toe te steken op een WK kreeg de studente van Bart Deheegher, die in 2000 aan de slag ging op het EK en in 2010 en 2014 op het WK. "Bart was in het tweede middelbaar mijn klassenleraar in de Burgerschool en we bleven ook na mijn schooltijd contact houden. In 2015 al informeerde ik bij hem hoe ik als vrijwilliger op een EK of WK terecht kon komen. Bart gaf me de tip om me twee jaar voor het eigenlijke event al aan te melden." Zo geschiedde en in juni 2016 bood Nancy zich online aan als internationaal vrijwilliger voor het WK in 2018. "Toen moest ik al een motivatie doorgeven, net zoals mijn voorkeurssteden om te werken en een top drie van functies die ik wou uitvoeren", vertelt Nancy.





Skypegesprek

"In maart vorig jaar kreeg ik te horen dat ik uitgenodigd werd voor een Skypegesprek. 30 minuten lang werden vragen op me afgevuurd over mijn persoonlijkheid, organisatietalent, EHBO-kennis,...Toen bleef het quasi een jaar stil, maar sinds februari weet ik dat ik een van de 17.000 geselecteerden, waarvan amper 7 procent internationale vrijwilligers, ben. Ik vertrek op 13 juni richting Moskou en keer op 4 juli terug. De reiskosten betaal ik, een hotel is voorzien."





Nancy zal tijdens zes matchen, vijf in het Spartak stadion en een in het Luzhniki stadion - waar ook de openingsmatch gespeeld wordt - een marketingfunctie op zich nemen.





"Exact wat ik wou", glundert ze. "De specifieke functietitel is 'brandprotection', maar wat dat inhoudt, weet ik nog niet. Voor ik aan de slag ga, volgen nog twee trainingen. Ik heb het geluk te mogen werken tijdens de match van onze Rode Duivels tegen Tunesië op 26 juni en als ze winnen zal ik ook present zijn tijdens hun eerste play-off op 3 juli. Veel matchen zal ik wellicht niet zien, maar ik denk dat er in Moskou een continu voetbalfeest aan de gang zal zijn. Ik ben nu al aan het aftellen: ik kijk ernaar uit om nieuwe mensen van verschillende culturen te leren kennen. En deze ervaring wordt een meerwaarde voor m'n latere carrière. Dat is mooi meegenomen."