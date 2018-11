"Emma wilde dat actie verderging, ook zonder haar" FAMILIE ZET 'SNOEPVERKOOP FOR LIFE' VERDER NA OVERLIJDEN CHARLOTTE DEGEZELLE

02u24 1 Roeselare Drie jaar had ze tegen de hersentumor gevochten, maar op 16 oktober, drie weken voor ze 20 werd, verloor Emma Degryse de strijd. Enkele weken voor haar overlijden was Emma nog een snoepverkoop begonnen in het kader van De Warmste Week ten voordele van Make-A-Wish. Op Emma's vraag zetten haar familie en vrienden die actie nu verder.

Drie keer had Emma Degryse in het najaar van 2015 een verkeerde diagnose gekregen, maar in november viel het verdict: een kwaadaardige hersentumor. In de fleur van haar leven kreeg Emma te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Een vijftal jaar gaven de artsen haar nog. Maar de hoop opgeven, dat was niets voor Emma. Ze werd met spoed geopereerd en kreeg een jaar lang chemo. Een zware beproeving. Make-A-Wish, die de hartenwensen waarmaakt van kinderen die tegen een levensbedreigende ziekte vechten, fleurde haar zomer van 2016 op. Dankzij hen kon Emma naar Tomorrowland, waar ze haar grote idool Dimitri Vegas ontmoette.





Touwtjes in handen

Daar was ze zo dankbaar voor dat ze eind september nog zelf een actie ten voordele van Make-A-Wish opzette. "Plots kwam ze op de proppen met het idee om in het kader van De Warmste Week van Music for Life snoepzakjes te verkopen voor Make-A-Wish", vertellen haar mama en papa Mieke Vanlerberghe en Philippe Missiaen. "De snoepzakjes had ze zelfs al besteld voor ze ons iets vertelde. Werkelijk alles regelde ze zelf. Tot het laatste moment hield ze graag de touwtjes in handen. Wij, haar broers Emile, Bert en Dries, haar zus Fien, en haar vriend Mathieu die ze in maart leerde kennen maar tot de laatste minuut aan haar zijde bleef, hielpen met de verkoop, net zoals al haar vrienden en familie. Gelijktijdig lanceerde ze op Facebook een inzamelactie die al 1.500 euro voor Make-A-Wish opleverde."





Warmte

De Warmste Week haalde Emma helaas niet. Op 18 oktober verloor ze de strijd die ze al drie jaar met opgeheven hoofd en enorm veel levenslust streed. "Emma was een felle. Ze stond er op dat haar actie bleef verdergaan tot De Warmste Week in december. Ook zonder haar. En dat doen we. De reactie is overweldigend. Iedereen die Emma kende, wil helpen, en we krijgen bestelling uit alle mogelijke hoeken. De warmte die we voelen is enorm en dat helpt ons echt in deze moeilijke periode. Tijdens De Warmste Week willen we zelf naar Domein Puyenbroeck trekken om de opbrengst te schenken. Het is alleen zo jammer dat Emma er niet meer zelf kan bijzijn en ziet wat ze in beweging heeft gezet."





Steun de actie

Wie wil helpen om van Emma's laatste wens een overdonderend succes te maken, kan snoep bestellen. Voor één zakje betaal je 4 euro. Bestellen kan via een Messengerbericht naar mama Mieke Vanlerberghe. Een gift aan Make-A-Wish ter nagedachtenis aan Emma kan door te storten op BE83409303510115 met vermelding F18272.