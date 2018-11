"Elke dag zie ik Nunjez groeien dankzij school" VADER JONGETJE MET AUTISME BEDANKT ZILVERBERGSCHOOL EN MINISTER CREVITS CHARLOTTE DEGEZELLE

15 november 2018

02u24 0 Roeselare "Dankzij de Zilverbergschool zie ik mijn mannetje elke dag groeien." Aan het woord is Thierry Samyn, papa van Nunjez (12) die aan een autismespecum-stoornis lijdt. Hij nodigde voor een bedankingsmoment op school onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) uit.

Al zes jaar loopt Nunjez Samyn er school en zowel hijzelf als z'n papa Thierry Samyn hebben geen woorden voor de zorg en steun die ze krijgen. Gisterochtend zetten ze een bedankingsmomentje op poten met wel een heel bijzondere gast. "Tijdens het nieuwjaarsontbijt van CD&V Roeselare heb ik minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) persoonlijk aangesproken. Ik wou haar graag uitnodigen naar de Zilverbergschool die wij zo dankbaar zijn", vertelt Thierry.





Uitdaging

De minister schiep de kans voor kinderen met een beperking om regulier onderwijs te volgen. "Als het super is, mag het gezegd worden. Nunjez is normaal begaafd. Maar toen hij vier was, werd bij hem autismespectrumstoornis vastgesteld. Dat vraagt extra inspanningen van mij als ouder. Ik help hem met z'n huiswerk, voer hem naar de logopedie, moet zorgen voor veel structuur ... Maar ook voor de school is hij een uitdaging. Vanaf de eerste dag heeft het team van de Zilverbergschool zich 300 procent ingezet voor Nunjez. Die mensen hun zorg en ondersteuning is uitmuntend. Bij het multidisciplinair overleg waar onder meer de directie, de leerkrachten, de zorgjuf, het CLB ... aanwezig zijn, is het lokaal soms te klein. Maar elke dag zie ik Nunjez groeien en hij voelt zich hier heel goed. Gisteren nog kwam hij thuis met een proef over breuken. Ik bibber zelf al bij de gedachte, maar hij scoorde 19,5 op 20. Nunjez en ik willen dan ook alle leerkrachten en de directie bedanken voor wat men doet voor hem en voor alle andere leerlingen die behoefte hebben aan zorg. Het wordt moeilijk voor ons om straks de Zilverbergschool achter te laten."





Directeur Ann Bruwier was onder de indruk van het warme gebaar. "Het was een heel positief, aangenaam, gemoedelijk maar ook aangrijpend moment", reageert ze.





Zetje

"Vooral m'n team verdient een pluim. Zij staan open voor zorg, willen hier ver in gaan en zijn ook bereid om dingen uit te proberen en bij te sturen. Met z'n allen doen wij al het mogelijke voor onze leerlingen, in overleg met het CLB en met de middelen die we ter beschikking krijgen. Deze bedanking is een zetje om op de ingeslagen weg verder te gaan. Maar we zijn zeker niet de enige school van scholengroep Arkorum die deze manier van werken hoog in het vaandel draagt."





Minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) loofde op haar beurt de werking van het hele team.





"Deze school werkt echt op maat van de leerling en kiest voor een klas- en leerjaardoorbrekende werking. Er is aandacht voor verdieping van de leerstof en voor de nodige zorg", zegt ze. "De ontmoeting met Nunjez was ook heel verrijkend."