"Een kaal hoofd lokt pesterijen uit" KAPSTER NATHALIE GEEFT ZIEKE KINDJES WEER HAAR CHARLOTTE DEGEZELLE

06 maart 2018

02u30 0 Roeselare Kapster Nathalie Nowé (41) zet zich in voor de organisatie Haarwensen België. Daarbij zamelt ze niet alleen geld in, maar geeft ze vooral kinderen die door ziekte hun haar verloren een gratis pruik van echt haar.

Jaarlijks verliezen vier- tot vijfhonderd jonge kankerpatiëntjes hun haar door chemo. Daarnaast worden ook kinderen geconfronteerd met alopecia, een haaraandoening waarbij iemand plots deels kaal wordt. Met een kaal hoofd of een opvallende pruik blijven ze voor de buitenwereld patiënt en zijn ze vaak het doelwit van pesterijen. Daar wil de organisatie Haarwensen België, in februari 2017 opgestart, komaf mee maken. Om de twee jaar schenken ze kinderen tot 18 jaar een gratis pruik, gemaakt van echt haar.





Kippenvelmoment

West-Vlaams gezicht is de Rumbeekse kapster en haarwerker Nathalie Nowé, van het gelijknamige kapsalon in de Kwadestraat. "Toen twee van mijn klanten ziek werden en ik hen als kapster niet kon helpen, vond ik dat bijzonder jammer", vertelt Nathalie. "Ik ben me daarom gaan specialiseren in pruiken en maatwerk. Het geeft veel voldoening."





Haar meeste klanten zijn volwassenen, maar via Haarwensen België focust Nathalie zich nu ook op kinderen. "De oprichters van Haarwensen België - collega-haarwerkers - zochten iemand om de organisatie in West-Vlaanderen te vertegenwoordigen. Ze wisten dat de problematiek van zieke kinderen die geen deftige pruik kunnen betalen me raakt. Een pruik op maat van echt haar kost al snel 1.500 euro. Niet evident voor veel ouders bovenop de zware dokterskosten. Enkele maanden geleden heb ik toegehapt. Tijdens het eerste werkjaar kon Haarwensen twintig kinderen helpen. Zelf mocht ik al één meisje een gratis pruik schenken. Een kippenvelmoment. Ik neem de maat voor de perfecte pasvorm van de pruik, knip het gewenste kapsel en sta in voor het onderhoud van de pruik."





Steun

Daarnaast werkt Nathalie ook aan de naamsbekendheid van Haarwensen België, zamelt ze haar in - niet grijs, ongekleurd, minstens 30 centimeter lang en gevlochten - en sprokkelt ze centen bijeen. "Zowel het haar als het geld zijn nodig om kinderen te helpen. Mensen kunnen ons financieel steunen via een spaarpotje in mijn salon, door een lappenpop (7,95 euro) te kopen of te storten op BE43 0018 0100 8801. Je kunt hier ook je vlecht laten knippen voor Haarwensen België, maar eind juni plan ik een speciaal evenement op maat van kinderen waar ik gratis hun lange vlechten zal knippen."





Meer info op www.haarwensen.be en www.pruikennathalie.be.