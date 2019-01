“Een hoofdwonde verdwijnt, onze liefde niet” vrouw verdedigt vriend die haar sloeg met asbak LSI

15 januari 2019

15u04

Bron: LSI 0 Roeselare Ondanks een klap met een asbak en een gapende hoofdwonde als gevolg blijft de vriendin van Byron D. (31) uit Roeselare hem steunen. De vrouw vroeg op de rechtbank geen schadevergoeding tijdens het proces rond het partnergeweld.

“Een hoofdwonde verdwijnt, onze liefde niet”, zei ze. “Ik weet dat ik hem soms ook wel eens het bloed onder zijn nagels vandaan kan halen.” Op 19 oktober 2018 verwittigde het slachtoffer wel de politie nadat ze een klap met een asbak had gekregen. Byron D. had na de ruzie de bloedspatten opgekuist, de voordeur gesloten en de sleutel weggegooid. Hij stond na een eerdere veroordeling al onder voorwaarden en zit sindsdien weer achter de tralies.

De openbare aanklager vorderde een extra celstraf van negen maanden en een boete van achthonderd euro. “Ik heb na drie maanden in de gevangenis ingezien dat ik me moet laten begeleiden voor mijn drugsverslaving”, klonk het bij V. “Ik neem in de gevangenis geen drugs en mag na mijn vrijlating meteen bij een transportfirma aan de slag. De ruzie is uit de hand gelopen. Dit mocht nooit gebeurd zijn. Mijn vriendin verdiende dit niet.” Hij vroeg de rechter een straf met probatievoorwaarden op te leggen. “Je zal nog eens iemand doodslaan, met die cocaïne in je lijf”, aldus de rechter. Vonnis op 29 januari.