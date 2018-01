"Een geheime succesformule is er niet" DANIËL KERCKHOF BLIKT TERUG OP 60 JAAR EURO SHOP CHARLOTTE DEGEZELLE

02u25 0 Foto Joke Couvreur Daniël Kerckhof aan de ingang van zijn Euro Shop. Roeselare Euro Shop blaast dit jaar 60 kaarsjes uit. Wat startte als een kleine legerstock is op vandaag een mastodont met zeven vestigingen in België. Stichter Daniël Kerckhof is er ondertussen al 81, maar nog steeds bijzonder nauw betrokken en vastberaden om Euro Shop verder uit te bouwen. "De grootste straf die ze me kunnen geven, is moeten stoppen met werken", zegt hij gedreven.

De Rumbeekse Euroshop is niet alleen de kiem waaruit Daniël Kerckhof zijn imperium ontsproot, het is ook zijn thuis. "Ik ben geboren op amper een paar 100 meter hier vandaan en heb een woning vlakbij. Samen met het personeel vormen we de Euro Shop familie. Als iemand me hier meneer noemt, kijk ik achter me om te zien wie daar staat", vertelt Daniël. Zijn wortels liggen nochtans niet in de verkoop, maar in de vlasnijverheid. "Ik werkte maar heel kort bij m'n ouders. Vlas is echt beulenwerk, niets voor mij." Eventjes was hij aan de slag als chauffeur en later als 'voyageur' voor autokerkhofuitbater Roger Lefevere, maar in 1958 startte Daniël samen met z'n broer Marcel z'n eigen zaak.





Rijkste Belgen

Wist hij veel dat die hem tot in de top 100 van de rijkste Belgen zou brengen. "Euro Shop startte als een kleine legerstock. Aanvankelijk in een oud ijsfabriekje aan de Stationsdreef maar al snel bouwden we een eigen winkel van nog geen 400 vierkante meter aan de Meensesteenweg. Ik trok naar alle grote legerkazernes van Duitsland, Frankrijk maar ook Nederland en Italië om er alles van paardengarelen over bombardons tot ondergoed te kopen om vervolgens te verkopen." Na een tiental jaar raakten die legeroverschotten op en heroriënteerde Euro Shop zich. "Op vandaag is onze slogan 'wedden dat we 't hebben?'. We hebben dan ook meer dan een miljoen artikelen in ons aanbod. Ik durf garanderen dat ik niets aanheb dat niet uit onze eigen winkels komt. Ik koop hier alles en als m'n kinderen me een cadeau geven dat niet van Euro Shop komt, dan moet ik het niet hebben", lacht Daniël.





Extra filialen

Euro Shop nam een hoge vlucht en op vandaag zijn er naast de winkel in Rumbeke ook vestigingen in Kortrijk, Veldegem, Middelkerke, Maldegem, Sint-Niklaas en Ramegnies-Chin, vlakbij Doornik. "Maar een geheime succesformule is er niet. Ik ben er gewoon altijd echt voor gegaan. Ik heb het vak al doende geleerd en het blijft heel boeiend. Moest ik alles mogen herdoen, ik zou exact hetzelfde pad bewandelen. Ik heb alles gedaan, van rekken vullen tot aan de kassa staan en ik zou het nog durven doen indien nodig."





Hoewel de tweede generatie van de familie al jaren actief is binnen het bedrijf, staat pater familias Daniël nog aan het roer. "Ik werk minder dan vroeger, maar zeven dagen per week meer." Maar zeggen dat hij onmisbaar is, dat niet. "Het kerkhof ligt vol onmisbaren. Ik ben ervan overtuigd dat mijn kinderen het goed zullen doen." Maar ondertussen blijft Daniël gaan. "Momenteel zijn we onze winkel in Sint-Niklaas volledig aan het vernieuwen en verdubbelen in oppervlakte. Ook ben ik aan het onderhandelen om hier in Rumbeke een kwalitatieve groentewinkel te openen binnen de muren van Euro Shop en sluit ik niet uit dat er nog een extra filiaal opent. In Mechelen meer bepaald. Moest ik om de een of andere reden toch plots stoppen met Euro Shop, dan start ik gewoon iets anders op. Veel heb ik daarvoor niet nodig." En niemand die daar aan twijfelt gezien Daniël 's staat van dienst.