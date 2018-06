"Eén band weegt zo'n 125 kilogram" DIEVEN AAN DE HAAL MET MAAR LIEFST 19.000 EURO AAN VRACHTWAGENWIELEN ALEXANDER HAEZEBROUCK

20 juni 2018

02u42 0 Roeselare Dieven maakten in de nacht van maandag op dinsdag een grote buit bij het vrachtwagenbedrijf Callant Trucks in Roeselare. Ze gingen ervandoor met maar liefst 24 vrachtwagenwielen van elk zo'n 800 euro. "Ze zijn enorm professioneel te werk gegaan", zegt zaakvoerder Pieter-Jan Vandenbulcke.

Mede-zaakvoerder Pieter-jan Vandenbulcke van Callant Trucks langs de Beversesteenweg in Roeselare kon zijn ogen gisterenmorgen amper geloven. "We kwamen gisterenmorgen omstreeks 6.40 uur aan op het bedrijf en stelden tot onze grote ontsteltenis vast dat van zeven vrachtwagens wielen gestolen waren", vertelt de man. "Maandagavond zijn we rond 20.30 uur naar huis gegaan, toen was nog niks aan de hand." De dieven gingen volgens de zaakvoerder erg professioneel te werk. "Ze hebben zelfs onze grote verlichting die aanspringt helemaal naar beneden gehaald om niet gezien te worden. Ze moeten met serieus wat materiaal zijn gekomen om die wielen ook te vervoeren. Eén wiel weegt zo'n 125 kilogram, dat hef je niet zomaar eventjes op hé." De vrachtwagenwielen zijn ook redelijk wat geld waard. "Zo'n zevenhonderd tot achthonderd euro per stuk." In totaal is dat dus ongeveer zo'n 19.000 euro.





Nog andere schade

Gestolen wielen is niet de enige schade die het bedrijf heeft opgelopen. "Om de wielen er te kunnen afhalen hebben ze in andere voertuigen gezocht naar materiaal om dat te doen", vertelt medezaakvoerder Pieter-Jan Vandenbulcke. "Daardoor is ook schade aan andere voertuigen. Verder waren die vrachtwagens klaar om geleverd te worden. Die leveringen zullen nu ook vertraging oplopen. Het is de eerste keer dat ons zoiets overkomt. Ze hebben meteen wel een zware buit gemaakt. We zullen bekijken hoe we ons beter kunnen beveiligen." Het bedrijf plaatste gisteren een oproep op Facebook in de hoop getuigen te kunnen vinden. "Het is op dit moment het enige dat we kunnen doen, al besef ik dat de kans om de daders te vinden erg klein is." Het bericht werd gisteren wel al zo'n 1.000 keer gedeeld. De politie onderzoekt de zaak, mede door camerabeelden uit de buurt te bekijken. De daders zijn voorlopig spoorloos.