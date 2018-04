"Draai maar liefdesliedje voor ons jubileum" RUSTHUIS DE ZILVERBERG LANCEERT EIGEN RADIOZENDER CHARLOTTE DEGEZELLE

10 april 2018

02u41 0 Roeselare Bewoners van rusthuis De Zilverberg luisteren voortaan maandelijks naar hun eigen radiozender. Radio De Zilverberg ging gisterenmiddag in première en was een instant succes.

Marva's 'Rode rozen in de sneeuw', 'J' attendrai' van Dalida en 'Twee ogen zo blauw' van Willy Derby. Het zijn maar enkele van de tientallen plaatjes die de bewoners van De Zilverberg en hun familieleden gisteren aanvroegen op radio De Zilverberg, een initiatief van de animatoren en ergotherapeuten van het rusthuis. "Ik heb ooit zelf nog voor een vrije radio gewerkt", vertelt animator Anja Vervaecke. "Toen ik daar over vertelde, leek het m'n collega's wel leuk om een radiostation op te zetten voor De Zilverberg."





"Magnifiek"

Na het doorspartelen van enkele technische probleempjes ging Radio De Zilverberg omstreeks 14 uur in de ether, iets wat een maandelijkse traditie moet worden. "De respons is enorm. Al dagen worden we in de gang aangesproken door mensen die plaatjes willen aanvragen", aldus Anja. "Meer nog. Van buurtbewoners kregen we zelfs al de vraag of zij ook kunnen meeluisteren", pikt Tim Ramaut, presentator van dienst in. "We gaan dan ook proberen om volgende keer een podcast te maken."





Maar de vedetten van de dag waren de rusthuisbewoners zelf. Op een gegeven moment stonden zij zelfs in file om een kijkje te nemen in de geïmproviseerde radiostudio. Allen waren vol lof. "Dit is echt een magnifiek initiatief. Het doet me denken aan de tijd van Radio Veronica en Radio Mi Amigo", glundert Noël Rosseel. Sommigen vroegen gewoon hun lievelingsliedje aan, terwijl anderen een mooie boodschap de wereld wilden insturen. Zo wou Marie-José Coussement 'Dag Vreemde Man' van Ann Christy horen. "Een schoon lied dat aangeeft dat ik altijd heel blij ben als er bezoek voor m'n deur staat. Zelfs al is het onverwachts", zegt ze. Marie-José is bovendien de moeder van rusthuisdirecteur Philippe Schollaert. Presentator Tim probeerde haar wat kwajongensstreken van haar zoon te ontlokken, maar kreeg het deksel op de deur. "Ik wil vooral zeggen dat ik hem graag zie en er zeker geen ruzie mee wil", antwoordde ze.





Grote liefde

Maar het koppel dat iedereens hart een beetje deed smelten was Gilbert Wyffels en Marcella Kerrinckx. Zij vieren volgende week hun 59ste huwelijksverjaardag en wilden toepasselijk 'Du bist die Welt für mich' van Richard Tauber horen. "Het is nog altijd grote liefde tussen ons. Nooit valt er een hoog of een laag woord", vertelt Gilbert terwijl hij vertederd naar Marcella kijkt. "We leerden mekaar kennen op een begrafenis en hoewel we elkaar toen niet spraken, wist ik dat Marcella een lief en braaf meisje was. Als ik een tip mag geven voor een lang en gelukkig leven: leer elkaar verdragen en spreek eventuele problemen uit voor je gaat slapen."