"Dit ga ik missen als ik met pensioen ben" 300 WITTE KWIKSTAARTEN OVERWINTEREN AL 36 JAAR OP STATIONSPLEIN PETER LANSSENS

02u26 0 Henk Deleu Didier Dejonghe geniet al jaren elke winter van het schouwspel. Roeselare Driehonderd witte kwikstaarten overwinteren op het Stationsplein in Kortrijk. "Het is een fascinerend schouwspel", vindt pendelaar Didier Dejonghe (62) uit Roeselare. De vogels slapen al 36 jaar in dezelfde plataan. "Om de vogels te beschermen, behouden we de platanen op het plein, ook na de heraanleg", zegt schepen Bert Herrewyn (sp.a).

In het centrum van Kortrijk overwinteren momenteel driehonderd witte kwikstaarten op het Stationsplein. Ze hebben een plaatsje gevonden in een plataan in de Koning Albertstraat. Overdag vliegen ze uit om voedsel te zoeken, 's nachts slapen ze in de plataan, al 36 jaar. De zangvogel met zwart-witte staart - van 16,5 tot 19 centimeter lang, staart inbegrepen - komt vooral in Eurazië voor. Een deel trekt iedere winter naar het zuiden. "Het zijn 'korte trekkers', voor witte kwikstaarten is Vlaanderen al het 'zuiden'", verduidelijkt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). "De witte kwikstaarten en hun nakomelingen zitten volgens waarnemers al sinds 1982 in de winter in die boom. Net daarom hebben we besloten de platanen op het plein te behouden, ook na de heraanleg van de stationsbuurt. Waarom ze net in die plataan zitten, is niet duidelijk. Ze verkiezen ook in andere steden bomen in drukke straten. Zo zijn de witte kwikstaarten ook al gesignaleerd in de stationsbuurten van Gent-Sint-Pieters en in Geraardsbergen", weet Herrewyn.





Henk Deleu De kwikstaartjes komen rond 17.30 uur aangevlogen en zoeken dan een plaatsje in de platanen op het plein.

Vogelpoep

Veel mensen hebben de vogels al opgemerkt. Toen je nog kon parkeren op het plein, zetten automobilisten hun wagen niet graag onder de plataan omdat die anders onder de vogelpoep zat. Maar de witte kwikstaartjes zijn wel een mooi zicht, vindt ook pendelaar Didier Dejonghe uit Roeselare. "Ik pendel al sinds begin jaren '90 voor mijn werk regelmatig tussen Roeselare en Kortrijk. In de winter merk ik die vogels altijd op", zegt Dejonghe, die vliegexaminator is op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. "Ze doen me een beetje aan stuntvliegen denken omdat ze zo behendig zijn", knipoogt hij. "Ze vliegen in de vooravond uit alle hoeken aan. Wie wil kijken: het hoogtepunt is telkens rond 17.30 uur."





Henk Deleu De zangvogel is tot 19 centimeter lang en heeft een zwart-witte staart.

Concertjes

Het lijkt niet de ideale slaapplaats, want de takken hangels deels over de drukke weg. Toch trekken de kleine vogels zich daar niets van aan. "Ze verrassen voorbijgangers telkens met hun concertjes en hun druk gehakketak", gaat Dejonghe verder. De vogels bewegen dan ook voortdurend hun zwart-witte staart op en neer. "Ze vinden het blijkbaar wel fijn om in de buurt van mensen te verblijven. Het prachtige tafereel is een van de meest bijzondere dingen die ik zal missen, eens ik met pensioen ben", besluit Dejonghe.