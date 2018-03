"Die BV's zijn toch niet arrogant" SHOPPERS ONTMOETEN BEKENDE VLAMINGEN TIJDENS 'FEMME TOTALE' SAM VANACKER

05 maart 2018

02u24 0 Roeselare Shoppers hebben zaterdag in de Ooststraat in Roeselare niet alleen jacht gemaakt op koopjes, maar ook op bekende Vlamingen. Tijdens 'Femme Totale' kon je tien BV's in winkels spotten. In de Internationale Vrouwenstraat werden dan weer allochtone dames verwend.

Isabelle A, Josje Huisman, Roel Vanderstukken, Evy Gruyaert, Katja Retsin, Andrea Croonenberghs, Loes Van den Heuvel, Anouk Taeymans, Marleen Merckx en Tine Priem. Zij zouden in de winkels kleding- en stylingadvies geven aan de klanten, al bleef dat in de praktijk beperkt. In de plaats daarvan werden er vooral handtekeningen uitgedeeld, selfies gemaakt en babbeltjes gedaan. Zo maakte de Roeselaarse Karen Velter in Elles sont Belles een praatje met Isabelle A. "We hebben het even gehad over Liefde voor Muziek (het VTM-programma waar Isabelle A aan meedeed, red.)", vertelt Karen. "Heel tof dat je zoveel BV's gewoon kan aanspreken. Ik vreesde dat ze wat arrogant zouden zijn, maar dat klopt helemaal niet. Het zijn ook maar gewone, hartelijke mensen."





Isabelle A was duidelijk blij met de aandacht. En even verderop is het in de Lola & Liza aanschuiven geblazen voor een foto met Josje Huisman. Er staat welgeteld één man in de rij. "De kans om met zo'n mooie vrouw op de foto te gaan, krijg je niet elke dag", zegt Alain Vandaele.





Jeugdidool

Hij is vandaag speciaal naar de Ooststraat gekomen voor foto's met zijn favoriete BV's. "Daarstraks ben ik ook al bij Isabelle A geweest. Als puber was ik tot over m'n oren verliefd op haar. Met de fanclub zijn we destijds samen met Isabelle naar Euro Disney getrokken. Ze herinnerde zich die uitstap nog goed. Ik was toen 15 jaar en heb thuis nog steeds een foto van toen. Vandaag, 26 jaar na die fanreis, heb ik een nieuwe foto kunnen nemen met mijn jeugdidool."





Alleen op straat

In Galerie Alfons Blomme wordt de Internationale Vrouwenstraat, het jaarlijkse verlengstuk van Internationale Vrouwendag, gevierd. Tientallen allochtone dames worden er in de watten gelegd. Zo zijn er onder andere een maquillagesessie, een fotoshoot en een workshop bloemstukken maken. Voor de Somalische Bosteyo Jamal-Botah is het de eerste keer dat ze een bloemstukje maakt. Ze woont amper vier maanden in Roeselare en spreekt geen woord Nederlands, maar met wat hulp van een gelegenheidstolk staat ze ons met plezier te woord. "Dit is de allereerste keer in mijn leven dat ik alleen buiten kom", vertelt ze. "De vrijheid die vrouwen hier in België hebben, is gewoon fantastisch. In Mogadishu, waar ik vandaan kom, is een evenement als dit uitgesloten. Daar mag een vrouw niet zonder haar man de straat op. Ongelooflijk wat voor bewegingsvrijheid vrouwen hier hebben. Ik verzeker u dat ik van die vrijheid ga genieten. Voortaan kom ik vaker buiten, ook zonder mijn man."