"Desnoods naar Raad van State" BUURT EN BOUWHEREN DE GROENLING ZOEKEN CONSENSUS CHARLOTTE DEGEZELLE

26 april 2018

02u31 0 Roeselare De buren van het pop-uppark aan het station trekken indien nodig naar de Raad van State tegen De Groenling. Maar zover is het nog niet. De bouwheren van het woon-, winkel- en kantorencomplex gaan in dialoog om een oplossing te zoeken voor de grieven van de buurt.

"Wij zijn niet tegen de bouw van De Groenling. Het is architecturaal mooi, maar het kan niet dat men de omwonenden uitsluit", zegt Daniël Callewaert, woordvoerder van de buurt. "Wij zijn al 50 jaar ruimte gewend in onze woonomgeving. Eerst door de pendelparking, vandaag door het pop-uppark. Het kan dan ook niet zijn dat de bewoners van de Stationsdreef en residenties Estelle en Rachelle op hoge gevels gaan kijken."





22 meter hoog

Op vraag van de buurt organiseerden bouwheren De Steenoven en ION samen met architectenbureau 2BAi dinsdagavond een infomoment over De Groenling. Ze lichtten er het project toe en een 50-tal buren grepen het moment aan om te zeggen wat anders moet. "We willen vooral meer menselijkheid voor de omwonenden", aldus Daniël. "Volgens de huidige plannen worden we uitgesloten uit De Groenling. De bewoners van de rijhuizen kijken in de Stationsdreef op een gevel van 14 meter. Ook de residenties Estelle en Rachelle worden volledig afgeblokt door een 22 meter hoog gebouw. Er is nood aan een doorgang tussen de rijwoningen en het binnenplein van De Groenling en we hopen dat de bouwheren niet overal het maximum toegelaten aantal bouwlagen zullen realiseren. We ijveren voor 15% groen op de site en willen een uitgebreide wind- en schaduwstudie om de impact op de omgeving te kennen. De residenties zullen ook geconfronteerd worden met veel extra verkeershinder en de bijhorende vervuiling. We pleiten voor een zone 30 en verkeersdrempels. En wat met de voorziene commerciële ruimtes? Er is nu al zoveel leegstand in de stad. Maar een kleine voedingswinkel lijkt ons wel praktisch voor de buurt."





De bouwheren toonden zich van hun kant bereid om in gesprek te gaan met de buurt en spraken onmiddellijk af om begin mei samen te zitten met enkele verantwoordelijken. "We appreciëren het dat jullie je opmerkingen gebundeld hebben", zegt Cedric Olivier van ION. "We zijn hier om te luisteren en willen graag praten om tot een oplossing te komen. We beseffen dat het een illusie zou zijn dat een dergelijk project zomaar zou passeren."





Massaal bezwaar

Nog voor het einde van het openbare onderzoek op 5 mei dienen de buren massaal bezwaar in. "Anders zijn de bouwheren almachtig", stelt Daniël. "Maar we zijn positief gestemd." Positief, maar ook strijdlustig. "Er is een positieve geest bij de bouwheren en het zal hen veel tijd schelen als ze met ons willen meedenken. Als de dialoog slecht afloopt, zijn we bereid om ver te gaan. We zijn voorbereid om desnoods naar de Raad van State te trekken."