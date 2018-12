‘De kracht van een lied’ levert 4.000 euro op voor vzw Victor CDR

05 december 2018

Johan Platteeuw (62), de man achter Schoenen Etienne in de Wallenstraat in Roeselare, organiseerde samen met zijn zonen een benefietconcert in CC De Spil. In september stond hij als zanger samen met zijn zoon Gorik op piano en het koor Amigrande op de bühne. Johan heeft nu de opbrengst van ‘De Kracht van een Lied’ aan vzw Victor geschonken. De thuisbegeleidingsdienst voor ouders met kinderen met autisme mocht een cheque van vierduizend euro in ontvangst nemen. Die centen kan de vzw goed gebruiken, want tegen 2020 verhuist Victor van de OLV-markt in Roeselare naar het voormalige VLD-gebouw in de Iepersestraat. Het geld zal onder andere gebruikt worden voor verbouwingen.