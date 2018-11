"De knip is ondoordacht en discriminerend" BUURT PIKT KNIP MARIA'S LINDESTRAAT NIET CHARLOTTE DEGEZELLE

16 november 2018

02u23 0 Roeselare Het onderbreken van de Maria's Lindestraat vanaf maandag 19 november om de Kaasterwijk te beschermen tegen onnodig doorgaand verkeer stuit op protest. Zo'n 150 buurtbewoners gaven woensdagavond een krachtig signaal tegen de knip en startten een petitie op.

Omwonenden van de Maria's Lindestraat kregen deze week een brief in de bus en langs de weg doken borden op. Beide kondigen de nakende, definitieve, knip in de Maria's Lindestraat net voorbij de oprit van huisnummer 78 aan. Die lokken een storm van verontwaardiging uit. Er circuleert een online petitie, een open brief aan het stadsbestuur en woensdagavond verzamelden zo'n 150 omwonenden om een vuist te maken tegen de onderbreking.





Gunstmaatregel

"De knip is ondoordacht en discriminerend", aldus Bram Verfaillie en Hans Delrue. "Die komt er enkel en alleen dankzij elitair en egoïstisch lobbywerk van de Kaasterwijk die allesbehalve solidair is. De Maria's Lindestraat en de Kaasterstraat zijn vandaag heel rustige straten. Er is geen probleem van doorgaand verkeer. Door de knip door te voeren wordt helemaal geen rekening gehouden met de bewoners van de Koestraat en de omgeving. Het is daarentegen een gunstmaatregel voor nog geen twintig personen, en dit ten koste van de hele maatschappij. De smalle Koestraat, die nu al onveilig is en niet eens over een voetpad beschikt, zal veel meer verkeer moeten slikken. Net zoals het kruispunt aan de Hoogstraat. Men stuurt het verkeer richting Hoogstraat, door een schoolomgeving, en naar het centrum, een zone 30. Ook in de Oekensestraat, om de Rijksweg op te rijden, zien we straks files ontstaan. Moet je bij mobiliteitsproblemen niet alle in- en uitvalswegen benutten om het verkeer te spreiden?"





Hogere overheid

De buurt hoopt dat het stadsbestuur bereid is om de knip op z'n minst met wegneembare materialen uit te voeren en dat het met hen in overleg wil gaan. Mobiliteitsschepen Griet Coppé (CD&V) is verrast door het protest, en geeft ook aan dat de onderbreking wordt opgelegd door de hogere overheid. "In het kader van de komst van de nieuwe garage en de KMO-zone werd een nieuw RUP opgemaakt. De volledige procedure werd doorlopen en er kwam bezwaar vanuit de Kaasterwijk", licht ze toe.





"Zij gingen in beroep en de deputatie heeft ons verplicht een aantal verkeersmaatregelen te nemen waaronder de knip in de Maria's Lindestraat, maar ook de aanpassing aan het kruispunt van de Moorseelsesteenweg en de ring, de aanleg van de Topweg ... We zijn al twee jaar bezig met dit dossier. Er was een infovergadering, maar daar daagde amper iemand op. Het is dan ook vreemd dat de knip zo begint te leven, maar we volgen de situatie op de voet. Nog voor de knip zijn er tellingen gebeurd zodat we een nulmeting hebben en de impact van de knip kunnen nagaan."